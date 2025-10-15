ETV Bharat / business

வாரி வழங்கும் ஆந்திர அரசு; தரவு மையம் அமைக்கும் கூகுள் நிறுவனத்திற்கு ரூ.22,000 கோடி சலுகைகள்!

கட்டுமானத்திற்காக செலுத்தப்படும் மாநில ஜிஎஸ்டி வரி, சுமார் ரூ.2,245 கோடி அப்படியே ரெய்டன் நிறுவனத்திற்கு திருப்பி செலுத்தப்படும்.

ஓரிகானின் தி டால்ஸில் உள்ள கூகுள் தரவு மையத்தில் டெனிஸ் வெப்பமடைந்த சிபியு-க்களை கண்டறிகிறார். (பிரதிநிதித்துவப் படம்)
ஓரிகானின் தி டால்ஸில் உள்ள கூகுள் தரவு மையத்தில் டெனிஸ் வெப்பமடைந்த சிபியு-க்களை கண்டறிகிறார். (பிரதிநிதித்துவப் படம்) (Google)
அமராவதி: ரெய்டன் இன்ஃபோடெக் நிறுவனத்திற்கு ரூ.22,000 கோடி சலுகைகள் வழங்கப்படும் என ஆந்திர மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது

கூகுளின் துணை நிறுவனமான ரெய்டன் இன்ஃபோடெக் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், ஆந்திராவில் தரவு மையங்களை (டேட்டா சென்டர்) அமைக்கும் திட்டத்திற்காக ரூ.87,520 கோடி முதலீட்டு செய்கிறது. விசாகப்பட்டினம் மற்றும் அனகப்பள்ளி மாவட்டங்களில் படிப்படியாக 1,000 மெகாவாட் திறனுள்ள தரவு மையங்களை ரெய்டன் நிறுவுகிறது.

இணைய உலகின் பெரும் ஜாம்பவானாகக் கருதப்படும் கூகுள் நிறுவனம், ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் ரூ.1.33 லட்சம் கோடி முதலீட்டில் செயற்கை நுண்ணறிவு தரவு மையங்களை நிறுவ ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது. இதனால், ஆந்திரா மட்டுமல்லாது, இந்திய தொழில்நுட்பத் துறை, பெரும் வளர்ச்சியை காணும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கூகுள் இந்தியா முதலீட்டின் ஒருபகுதியாக, அதன் துணை நிறுவனமான ரெய்டன் இன்ஃபோடெக், தரவு மையங்களை நிறுவ சுமார் 87,520 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்கிறது. இந்த முதலீட்டிற்கு தற்போது ஆந்திர பிரதேச அரசு சலுகை அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், மாநில முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு வாரியம் (SIPB) முன்வைத்த கோரிக்கைகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ரெய்டன் இன்ஃபோடெக் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு, ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.22,000 கோடி மதிப்பிலான சலுகைகளை வழங்க அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

ரெய்டன் இன்ஃபோடெக் நிறுவனத்திற்கு எந்தெந்த வகையில் ஆந்திர அரசு சலுகைகளை வழங்குகிறது?

ரெய்டன் நிறுவனத்திற்கான சலுகைகள் அனைத்தும், அவர்கள் மேற்கொள்ளும் கட்டுமானம், பயன்படுத்தும் மின்சாரம், கையகப்படுத்தபடும் இடம் போன்ற செயல்பாடுகளுக்கு பிரித்து வழங்கப்படுகிறது.

பெல்ஜியத்தில் உள்ள செயிண்ட் கிஸ்லைன் தரவு மையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள கூகுள் சூரிய மின் தகடுகள்.
பெல்ஜியத்தில் உள்ள செயிண்ட் கிஸ்லைன் தரவு மையத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள கூகுள் சூரிய மின் தகடுகள். (Google)
  • ராம்பில்லியில் 160 ஏக்கர், அடவிவரம் மற்றும் முடசர்லோவாவில் 120 ஏக்கர், தர்லுவாடாவில் 200 ஏக்கர் ஆகிய இடங்களில் தரவு மையங்களை அமைப்பதற்காக மாநில அரசு நிலத்திற்கு 25 விழுக்காடு தள்ளுபடியை வழங்கியுள்ளது. அடுத்தக்கட்ட ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, நிலம் ரெய்டன் இன்ஃபோடெக் இந்தியா வசம் வழங்கப்படும்.
  • கேபிள் நிலையத்திற்காக முதலீட்டாளருக்கு 15 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
  • அரசு பத்திரப் பதிவு கட்டணங்களில் இருந்து 100 விழுக்காடு விலக்கு அளிக்க்கப்படுகிறது.
  • மேலும், 10 ஆண்டுகளுக்கு ஆலை மற்றும் இயந்திரங்களுக்கு 10 விழுக்காடு மூலதன மானியத்தையும் அரசு வழங்கும்.
  • கட்டுமானத்திற்காக செலுத்தப்படும் மாநில ஜிஎஸ்டி வரி, அப்படியே நிறுவனத்திற்கு திருப்பி செலுத்தப்படும். இது சுமார் ரூ.2,245 கோடியாக இருக்கும்.
  • மொத்தம் 15 ஆண்டுகள், யூனிட்டுக்கு ஒரு ரூபாய் என்ற கணக்கில், மின்சாரம் தள்ளுபடியில் வழங்கப்படும். இதன் வாயிலாக நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கும் சலுகைத் தொகை ரூ.4,800 கோடியாக இருக்கும்.

இந்த சலுகைகள் 10 ஆண்டுகளுக்கோ அல்லது திட்டம் அதன் அதிகபட்ச திறனை அடையும் வரையிலோ நீட்டிக்கப்படும் என்று ஆந்திர அரசு தெரிவித்துள்ளது. தரவு மையத்தின் திறன் பொதுவாக அது பயன்படுத்தும் மின்சாரத்தால் அளவிடப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஓய்வுபெறும் மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் 10! இலவசமாக 'Windows 11' அப்டேட் செய்வது எப்படி?

அந்தவகையில், விசாகப்பட்டினத்தில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள 1,000 மெகாவாட் (1GW) தரவு மையம், மும்பை நகரின் மொத்த ஆண்டு நுகர்வில் கிட்டத்தட்ட 50 விழுக்காட்டிற்கு சமமான மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனை சீராக்க, பசுமையான மின்னாற்றலை உருவாக்கவும் கூகுள் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது.

