இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 96 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை
தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 1 அதிகரித்து, ரூ.199 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : December 9, 2025 at 11:09 AM IST
சென்னை: இரண்டு நாட்களாக ஒரே விலையில் விற்கப்பட்ட தங்கமானது இன்று சற்று விலை குறைந்துள்ளது. சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ரூ.96,000க்கு விற்கப்படுகிறது.
சமீபகாலமாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. தீபாவளிக்கு முன்பு வரை ஒரு நாளில் இரண்டு முறை ஏறிவந்த தங்கம் விலையானது அதன்பிறகு படிப்படியாக குறைந்து ஒரு சவரன் விலை ரூ. 89 ஆயிரம் வரை சென்றது. இதனால் தங்கம் விலை மேலும் குறையலாம் என எதிர்பார்த்திருந்த நேரத்தில் மீண்டும் விலையேற்றம் கண்டது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்புவரை சுமார் ரூ. 97 ஆயிரத்தை நெருங்கிய ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது சற்று குறைந்து கடந்த இரண்டு நாட்களாக ரூ. 96,320க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
தங்கம் விலை
இந்நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது கிராமுக்கு ரூ. 40 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,000க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ. 320 குறைந்து ரூ. 96,000க்கு விற்பனையாகிறது. 24 காரட் கட்டித் தங்கத்தின் விலையானது கிராமுக்கு ரூ. 44 குறைந்து ரூ. 13,091க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, ஒரு சவரனுக்கு ரூ. 352 குறைந்து ரூ. 1,04,728க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்திருப்பதை போன்றே வெள்ளியின் மீதும் இப்போது நிறையப்பேர் முதலீடு செய்யத் தொடங்கியிருக்கின்றனர். குறிப்பாக, தங்கம் வாங்க முடியாதவர்கள் அடுத்து தேர்ந்தெடுப்பது வெள்ளிதான். அதனால் இதன் விலையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்றைக்கு கிராமுக்கு ரூ. 1 குறைந்து ரூ. 198க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 1 அதிகரித்து ரூ.199க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 1,99,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,000
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.96,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.199
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,99,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|டிசம்பர் 9
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|டிசம்பர் 8
|ரூ.12,040
|ரூ.96,320
|டிசம்பர் 7
|ரூ.12,040
|ரூ.96,320
|டிசம்பர் 6
|ரூ.12,040
|ரூ.96,320
|டிசம்பர் 5
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000
|டிசம்பர் 4
|ரூ.12,020
|ரூ.96,160
|டிசம்பர் 3
|ரூ.12,060
|ரூ.96,480
|டிசம்பர் 2
|ரூ.12,040
|ரூ.96,320
|டிசம்பர் 1
|ரூ.12,070
|ரூ.96,560
|நவம்பர் 30
|ரூ.11,980
|ரூ.95,840
தங்கத்தின் விலையேற்றத்திற்கு என்ன காரணம்?
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இந்தியர்கள் மட்டுமே பிரதான சேமிப்பாக பார்த்துவந்த தங்கமானது இன்று உலக நாடுகள் பலவற்றையும் கவர ஆரம்பித்திருக்கின்றன. பங்குச்சந்தை உள்ளிட்ட மற்ற முதலீடுகள் நிச்சயமற்றதாக மாறிவரும் நிலையில் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். எனவே பெரிய முதலீட்டாளர்களின் முதன்மை தேர்ந்தெடுப்பாக தங்கம் மாறியிருப்பதே விலையேற்றத்திற்கு முக்கியம் காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.