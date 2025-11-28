ETV Bharat / business

மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை... இன்று சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.4 அதிகரித்து ரூ.180க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.183க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 28, 2025 at 10:21 AM IST

சென்னை: தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து, ரூ.94,720க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றான தங்கம் விலை கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்ற, இறக்கங்களுடன் இருந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு ஆபரண தங்கத்தின் விலை உச்ச பட்சமாக கடந்த அக்டோபர் 17ஆம் தேதி ரூ.97,600ஐ தொட்டது. இந்த வரலாறு காணாத உச்சத்தால் உறைந்து போன தங்க முதலீட்டாளர்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் விதமாக, அக்டோபர் 28ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.88,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இதற்கிடையே, இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ.1 லட்சத்தை தொடும் என்று நிபுணர்கள் கூறிவரும் நிலையில், தங்கம் விலை தினசரி மாறுதலுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. இந்த விலை மாறுதலுக்கு பங்குச்சந்தை மாற்றங்கள், முதலீட்டாளர்களின் குழப்ப நிலை, அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு சரிவு போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும், நகை விற்பனை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்த வண்ணமே இருந்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (நவ.27) 22 காரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ. 11,770க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.70 உயர்ந்து, ரூ.11,840க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் நேற்று சவரனுக்கு ரூ.240 குறைந்து, ரூ.94,160க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து, ரூ. 94,720க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், வெள்ளி விலையும் அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று (நவ.27) வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4 அதிகரித்து ரூ.180க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.183க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,83,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,840

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.94,720

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.183

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,83,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 28ரூ.11,840ரூ.94,720
நவம்பர் 27ரூ.11,770ரூ.94,160
நவம்பர் 26ரூ.11,800ரூ.94,400
நவம்பர் 25ரூ.11,720ரூ.93,760
நவம்பர் 24ரூ.11,520ரூ.92,160
நவம்பர் 23ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 22ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 21ரூ.11,460ரூ.91,680
நவம்பர் 20ரூ.11,500ரூ.92,000
நவம்பர் 19ரூ.11,600ரூ.92,800

