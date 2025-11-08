ETV Bharat / business

நேற்று குறைந்து இன்று மீண்டும் ஏறிய தங்கம் விலை! ஒரு கிராம் ரூ. 11,300-க்கு விற்பனை!

நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்த நிலையில் இன்று ரூ. 30 அதிகரித்திருக்கிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 8, 2025 at 10:49 AM IST

2 Min Read
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 90,400-க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்த சில வாரங்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஆட்டம் காட்டி வருகிறது. ஒரே நாளில் இரண்டு முறை என முன்பு விறுவிறுவென ஏறி வந்த தங்கம் விலையானது, தீபாவளியைத் தொடர்ந்து ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கிறது. அதற்கு முன்பு வரை வெகு விரைவில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தொடும் என சொல்லப்பட்டு வந்தது. ஆனால், நிபுணர்களின் கணிப்புகளுக்கு மாறாக கிட்டத்தட்ட 8 ஆயிரம் குறைந்து, இப்போது கிட்டத்தட்ட ரூ.90 ஆயிரத்திலேயே விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (நவ.7) சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து, ரூ. 90,160-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.240 அதிகரித்து ஒரு சவரன், ரூ. 90,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து, ரூ.11,270-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.11,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 165-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,65,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,300

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.90,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.165

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,65,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 8ரூ.11,300 ரூ.90,400
நவம்பர் 7ரூ.11,270 ரூ.90,160
நவம்பர் 6ரூ.11,320ரூ.90,560
நவம்பர் 5ரூ.11,180ரூ.89,440
நவம்பர் 4ரூ.11,250ரூ.90,000
நவம்பர் 3ரூ.11,350ரூ.90,800
நவம்பர் 2ரூ.11,310ரூ.90,480
நவம்பர் 1ரூ.11,310ரூ.90,480
அக்டோபர் 31ரூ.11,300ரூ.90,400
அக்டோபர் 30ரூ.11,300ரூ.90,400

தங்கம் விலை ஏறுமா?

பங்குச்சந்தை, சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் நிச்சயமற்ற தன்மை, மத்திய வங்கிகளின் கொள்கைகளில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை சற்று குறைந்திருக்கிறது. இருந்தாலும் இந்த நிச்சயமற்ற தன்மையானது தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்வோருக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. எனவே தங்க முதலீட்டாளர்கள் சந்தை மதிப்பை கருத்தில் கொள்வது நல்லது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

தற்காலிகமாக தங்கம் விலை குறைந்தாலும், அடுத்தடுத்து விலையேற்றம் கட்டாயம் இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால், முன்பு இந்தியா போன்ற ஒரு சில நாடுகள் மட்டுமே தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை பாதுகாப்பானதாக கருதிய நிலையில், தற்போது பல நாடுகள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி முதலீட்டை கையில் எடுத்திருக்கின்றன. இதனால் தொடர் விலையேற்றம் இருந்தாலும் தங்கம் விற்பனை குறைந்த பாடில்லை.

GOLD RATE
GOLD AND SILVER
தங்கம் விலை
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை
GOLD RATE NOV 8

