கொஞ்சம் சரிந்த தங்கம் விலை; இன்று சவரன் எவ்வளவு?
தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்துள்ளது.
Published : November 7, 2025 at 11:11 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.90,160க்கு விற்பனையாகிறது.
நடுத்தர மக்களின் சேமிப்புகளில் முக்கியமான ஒன்றாக தங்கம் இருந்து வருகிறது. இதனிடையே, கடந்த சில மாதங்களாக தங்கத்தின் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வந்தது. இது, நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இருந்த போதிலும், அக்டோபர் 21ஆம் தேதி முதல் தங்கத்தின் விலை சரசரவென குறைந்து வருகிறது. இந்நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.90,160க்கு விற்பனையாகிறது.
இன்றைய நிலவரம்
ஆபரண தங்கம் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து, ரூ.90,000க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.11,270க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.90,160க்கும் விற்பனையாகிறது. அதேபோல், கட்டி தங்கம் விலை ரூ.54 குறைந்து ரூ.12,295க்கும், சவரனுக்கு ரூ.432 குறைந்து ரூ.98,360க்கு விற்பனையாகிறது. மேலும், வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லாமல் கிராம் ரூ.165க்கும், கிலோ வெள்ளி ரூ.1,65,000க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,270
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.90,160
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.165
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,65,000
பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்டு வரும் தொடர் மாற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் சற்று குழப்பத்தில் இருந்தாலும், உலக சந்தையில் மற்ற முதலீடுகளை விட தங்கத்தின் மீதான முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே தான் உள்ளது.
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 7
|ரூ.11,270
|ரூ.90,160
|நவம்பர் 6
|ரூ.11,320
|ரூ.90,560
|நவம்பர் 6
|ரூ.11,250
|ரூ.90,000
|நவம்பர் 5
|ரூ.11,180
|ரூ.89,440
|நவம்பர் 4
|ரூ.11,250
|ரூ.90,000
|நவம்பர் 3
|ரூ.11,350
|ரூ.90,800
|நவம்பர் 2
|ரூ.11,310
|ரூ.90,480
|நவம்பர் 1
|ரூ.11,310
|ரூ.90,480
|அக்டோபர் 31
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 30
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 29
|ரூ.11,075
|ரூ.88,600
|அக்டோபர் 28
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வந்தது. குறிப்பாக, அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தங்கம் விலை ரூ.98 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. ஆனால், தீபாவளி முடிந்த பிறகு அக்.22ஆம் தேதி முதல் தங்கம் விலை படிப்படியாக குறைந்து வந்தது. மெல்ல மெல்லமாக ரூ. 500 வரை குறைந்து பின், ரூ.500 வரை அதிகரித்தது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ.400 குறைந்துள்ளது.