அடேங்கப்பா! இன்று ரூ.800 குறைந்த தங்கம் விலை: எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலை நேற்று கிராம் ரூ.170க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.173க்கும், கிலோ ரூ.1,73,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 12, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து இன்று ரூ.92,800க்கு விற்பனையாகிறது.

மேல்தட்டு மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுவது தங்கம். இதன் காரணமாகவே, மொத்தமாக நகை வாங்க முடியாதவர்கள் கூட, பணத்தை சிறுக சிறுக சேமித்து தங்களால் இயன்ற அளவு தங்கத்தை வாங்கி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்து பல்வேறு காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்தது.

கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வரலாறு காணாத வகையில் உச்சத்தில் இருந்த தங்கத்தின் விலை, தீபாவளிக்கு பின்னர் மெல்ல மெல்ல குறைய தொடங்கியது. இதனால் மக்கள் மீண்டும் தங்கம் வாங்கலாம் என்ற நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளனர். நேற்றைய நிலவரப்படி, ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) கிராம் ரூ.11,700க்கும், சவரன் ரூ.93,600க்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில், இன்றைய நிலவரப்படி ஆபரணத் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.100 குறைந்து ரூ.11,600க்கும், சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்து ரூ.92,800க்கும் விற்பனையானது. அதேபோல், கட்டி தங்கம் (24 காரட்) கிராமுக்கு ரூ.108 குறைந்து ரூ.12,656க்கும், சவரனுக்கு ரூ.864 அதிகரித்து ரூ.1,01,248க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராம் ரூ.170க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.173க்கும், கிலோ ரூ.1,73,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,600

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.92,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.173

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,73,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 12ரூ.11,600ரூ.92,800
நவம்பர் 11ரூ.11,700ரூ.93,600
நவம்பர் 10ரூ.11,480ரூ.91,840
நவம்பர் 9ரூ.11,300ரூ.90,400
நவம்பர் 8ரூ.11,300ரூ.90,400
நவம்பர் 7ரூ.11,270ரூ.90,160
நவம்பர் 6ரூ.11,320ரூ.90,560
நவம்பர் 5ரூ.11,180ரூ.89,440
நவம்பர் 4ரூ.11,250ரூ.90,000
நவம்பர் 3ரூ.11,350ரூ.90,800

தங்கம் விலை ஏறுமா?

பங்குச்சந்தை, சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் நிச்சயமற்ற தன்மை, மத்திய வங்கி கொள்கைகளில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலையில் தொடர் மாறுதல்கள் இருந்து வருகிறது. இந்த நிச்சயமற்ற தன்மையானது தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்வோருக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. எனவே தங்க முதலீட்டாளர்கள் சந்தை மதிப்பைக் கருத்தில் கொள்வது நல்லது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

அக்டோர் 20ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின்னர் தங்கம் விலை சரிய தொடங்கியது. அதிகபட்சமாக, அக்டோபர் 24ஆம் தேதி சவரன் ரூ.91,200க்கு விற்பனையானது. பின்னர் மெல்ல மெல்லமாக உயர்ந்த தங்கம் விலை, இரண்டு நாட்களில் மட்டும் ரூ.1,600 குறைந்துள்ளது. பின் ஒரே நாளில் ரூ.1,760 அதிகரித்தது. இந்நிலையில் இன்று ரூ.800 குறைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

