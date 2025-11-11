ETV Bharat / business

மீண்டும் ஆட்டத்தை தொடங்கிய தங்கம் விலை: இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,760 உயர்வு!

சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.1,760 அதிகரித்து ரூ.93,600க்கு விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை அதிகரித்து வரும் நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,760 அதிகரித்து ரூ.93,600க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்த சில வாரங்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஆட்டம் காட்டி வருகிறது. ஒரே நாளில் இரண்டு முறை என முன்பு விறுவிறுவென ஏறி வந்த தங்கம் விலையானது, தீபாவளியைத் தொடர்ந்து ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு ரூ.1,760 அதிகரித்து ரூ.93,600க்கு விற்பனையாகிறது.

நேற்றைய நிலவரப்படி ஆபரண தங்கம் கிராம் ரூ.11,480க்கும், சவரன் ரூ.91,840க்கும் விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கம் (22 காரட்) கிராமுக்கு ரூ.220 அதிகரித்து ரூ.11,700க்கு விற்பனையாகிறது. அதுவே சவரனுக்கு ரூ.1,760 அதிகரித்து ரூ.93,600க்கும் விற்பனையாகிறது. மேலும் கட்டித் தங்கம் (24 காரட்) கிராம் ரூ.12,764க்கும், சவரன் ரூ.1,02,112க்கும் விற்பனையாகிறது. தொடர்ந்து கடந்த ஒரு மாதமாக சவரனுக்கு 500 முதல் 600 ரூபாய் வரை அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக ரூ.1,760 அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராம் ரூ.169க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ரூ.170க்கும், கிலோ ரூ.1,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,700

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.93,600

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.170

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,70,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 11ரூ.11,700ரூ.93,600
நவம்பர் 10ரூ.11,480ரூ.91,840
நவம்பர் 9ரூ.11,300ரூ.90,400
நவம்பர் 8ரூ.11,300ரூ.90,400
நவம்பர் 7ரூ.11,270ரூ.90,160
நவம்பர் 6ரூ.11,320ரூ.90,560
நவம்பர் 5ரூ.11,180ரூ.89,440
நவம்பர் 4ரூ.11,250ரூ.90,000
நவம்பர் 3ரூ.11,350ரூ.90,800
நவம்பர் 2ரூ.11,310ரூ.90,480

தங்கம் விலை ஏறுமா?

பங்குச்சந்தை, சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் நிச்சயமற்ற தன்மை, மத்திய வங்கிகளின் கொள்கைகளில் கொண்டுவரப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலையில் தொடர் மாறுதல்கள் இருந்து வருகிறது. இந்த நிச்சயமற்ற தன்மையானது தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்வோருக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. எனவே தங்க முதலீட்டாளர்கள் சந்தை மதிப்பைக் கருத்தில் கொள்வது நல்லது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

தங்கம் விலை அவ்வப்போது குறைந்த வந்தாலும், அடுத்தடுத்து விலையேற்றம் கட்டாயம் இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால், முன்பு இந்தியா போன்ற ஒரு சில நாடுகள் மட்டுமே தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை பாதுகாப்பானதாக கருதிய நிலையில், தற்போது பல நாடுகள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி முதலீட்டை கையில் எடுத்திருக்கின்றன. இதனால் தொடர் விலையேற்றம் இருந்தாலும் தங்கம் விற்பனை குறைந்த பாடில்லை.

