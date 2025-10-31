விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி! முதலீடு செய்ய உகந்த நேரமா இது?
இன்று நகை பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் விதமாக, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் எந்த மாற்றமுமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : October 31, 2025 at 2:19 PM IST
சென்னை: நேற்றைய தினம் காலையில் குறைந்த தங்கம் விலை, மாலையில் ஏறிய நிலையில், இன்று எந்தவித மாற்றமும் இன்றி அப்படியே தொடர்கிறது.
தங்கம் விலையானது கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. கடந்த சில தினங்களாக அதிரடியாக குறைந்த தங்கம், தற்போது மீண்டும் மெல்ல மெல்ல அதிகரித்து வருகிறது. வரும் ஜனவரி மாதத்துக்குள்ளாக ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தொடும் என பங்குச்சந்தை நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.
உலக நாடுகளை ஒப்பிடும்போது தங்கத்தின்மீது முதலீடு செய்யும் நாடுகளில் இந்தியா முன்னணி வகிக்கிறது. சமீபத்திய கணக்கீடுகளின்படி, இந்திய குடும்பங்களிடம் தற்போது சுமார் 3.24 டிரில்லியன் கோடி மதிப்பிலான தங்கம் இருப்பது தெரியவந்திருக்கிறது. இது, இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ரூ. 286 லட்சம் கோடியாகும். பங்குச்சந்தை வர்த்தகத்தில் இருக்கும் லாப நஷ்டங்களை கருத்தில்கொண்டு, இந்தியாவிற்கு இணையாக தற்போது ஒரு சில நாடுகள் தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை கணிசமாக அதிகரித்திருக்கின்றன.
இதனால் மேல்தட்டு மக்கள் பயனடைந்தாலும், நடுத்தர மற்றும் சாமானிய மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த அக்டோபர் 17ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் விலை வரலாற்று உச்சமாக ரூ. 97,600-ஐ தொட்டது. இருப்பினும், தீபாவளி பண்டிகையிலிருந்து தங்கம் விலை படிப்படியாக குறையத் தொடங்கி, கடந்த இரண்டு வாரங்களில் கிட்டத்தட்ட10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை குறைந்திருக்கிறது.
|இதையும் படிங்க: “மோடி தனது பொறுப்பை அடிக்கடி மறந்து விடுகிறார்” - பீகாரில் பிரதமரின் பேச்சுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்!
தங்கம் விலை
நேற்று காலை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,800 குறைந்து, ரூ.88,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலையில் மீண்டும் ரூ. 1,600 உயர்ந்து சவரன் ரூ. 90,400க்கு விற்பனையானது. அதன்படி, நேற்று மாலை ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ.11,300க்கு விற்பனையானது.
இதனால் இன்று விலையில் ஏற்ற இறக்கத்தை கணிக்க முடியாமல் இருந்த நிலையில், தங்கம் விலையில் தற்போதுவரை எந்தவித மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 11,300க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.90,400க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையிலும் எந்தவித மாற்றமுமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 165க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,65,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,300
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.90,400
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.165
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,65,000
ஆன்லைனில் தங்கம் வாங்குவோர் கவனத்திற்கு!
சவுதி அரேபியாவில் நமது நாட்டைப் போன்று தங்கம் விலையில் ஏற்ற இறக்கம் இருப்பதில்லை. அதனால் பலர் ஆன்லைன் மூலமாக அங்கிருந்து தங்கம் வாங்குகின்றனர். இதன்மூலம் மோசடிகள் நடக்கலாம் என்பதால் ஆன்லைனில் தங்கம் வாங்குவோர் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களை மட்டும் பயன்படுத்துமாறு அபுதாபி காவல்துறை மற்றும் சைபர் பாதுகாப்பு நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.