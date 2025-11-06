கண்ணாமூச்சி காட்டும் தங்கம் விலை! நேற்று ரூ.560 குறைந்து இன்று மீண்டும் ரூ.560 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை நேற்று கிராம் ரூ.163க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று ரூ.1 அதிகரித்து கிராம் ரூ.164க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : November 6, 2025 at 10:41 AM IST
சென்னை: கடந்த நான்கு நாட்களாக சரிந்து வந்த ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு அதிரடியாக ரூ.560 அதிகரித்து ரூ.90,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
உலக பொருளாதார நிலை மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகள் தங்கம் விலையை நிர்ணயிக்கின்றன. பங்குச் சந்தையில் முதலீடுகள் குறைவதால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்துள்ளன. இதன் விளைவாக தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது.
இந்த ஆண்டு தொடக்கம் முதலே தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது. குறிப்பாக கடந்த மாதம் முதல் காலை, மாலை என ஒரே நாளில் இரண்டு முறை தங்கம் விலை உயர்ந்து புதிய உச்சம் அடைந்தது. அதில் செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.85 ஆயிரத்தையும், அக்டோபர் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் ரூ.90 ஆயிரத்தை கடந்தும் இருந்தது. பின், அக்டோபர் 17ஆம் தேதி புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.97,600க்கு விற்பனையானது. இதுவே, தீபாவளி பண்டிகைக்கு பின் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக தங்கத்தின் விலை மெல்ல மெல்ல சரிந்து வந்தது.
இன்றைய நிலவரம்
ஆபரண தங்கம் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து, ரூ.89,440க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கம் (22 காரட்) சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி சவரன் ரூ.90,000க்கும், கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ரூ.11,250க்கும் விற்பனையாகிறது. கட்டி தங்கம் (24 காரட்) கிராமுக்கு ரூ.76 அதிகரித்து ரூ.12,273க்கும், சவரனுக்கு ரூ.608 அதிகரித்து ரூ.98,184க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை நேற்று ரூ.2 குறைந்து இருந்த நிலையில் இன்று ரூ.1 அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி 1 கிராம் வெள்ளி ரூ.164க்கும், 1 கிலோ வெள்ளி ரூ.1,64,000க்கு விற்பனையாகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,250
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.90,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.164
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,64,000
பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்டு வரும் தொடர் மாற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் சற்று குழப்பத்தில் இருந்தாலும், உலக சந்தையில் மற்ற முதலீடுகளை விட தங்கத்தின் மீதான முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே தான் உள்ளது.
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 6
|ரூ.11,250
|ரூ.90,000
|நவம்பர் 5
|ரூ.11,180
|ரூ.89,440
|நவம்பர் 4
|ரூ.11,250
|ரூ.90,000
|நவம்பர் 3
|ரூ.11,350
|ரூ.90,800
|நவம்பர் 2
|ரூ.11,310
|ரூ.90,480
|நவம்பர் 1
|ரூ.11,310
|ரூ.90,480
|அக்டோபர் 31
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 30
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 29
|ரூ.11,075
|ரூ.88,600
|அக்டோபர் 28
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 27
|ரூ.11,450
|ரூ.91,600
|இதையும் படிங்க: தொடர்ந்து இறங்குமுகத்தில் தங்கம் விலை! இன்று சவரன் எவ்வளவு?