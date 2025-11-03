மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கிய தங்கம் விலை; இன்று சவரன் ரூ.90,800க்கு விற்பனை!
இன்றைய காலை நிலவரப்படி வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து ரூ.168-க்கும், கிலோ ரூ.1,68,000க்கு விற்பனையாகிறது.
Published : November 3, 2025 at 10:30 AM IST
சென்னை: தங்கத்தின் விலை உயர்வதும், குறைவதுமாக இருந்து வந்த நிலையில், இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியது முதல் தீபாவளி வரை தங்கம் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது. சவரன் 1 லட்ச ரூபாயை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இரண்டே மாதங்களில் சவரனுக்கு சுமார் 20 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் மேல் தங்கம் விலை அதிகரித்தது. ஆனால், இந்தியாவை பொருத்தவரை என்ன தான் தினசரி விலை உயர்ந்தாலும், தங்கத்தின் மீதான ஆர்வம் மக்களுக்கு குறையவில்லை.
வரலாறு காணாத வகையில் உச்சத்தில் இருந்த தங்கத்தின் விலை, தீபாவளிக்கு பின்னர் மெல்ல மெல்ல குறைய தொடங்கியது. இதனால் மக்கள் மீண்டும் தங்கம் வாங்கலாம் என்ற நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளனர். நவம்பர்.1ஆம் தேதி ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) கிராம் ரூ.11,310-க்கும், சவரன் ரூ.90,480-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று ஞாயிற்றுகிழமை என்பதால் விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் தங்கம் விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ஆபரண தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 அதிகரித்து ரூ.11,350க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து ரூ.90,800க்கு விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று ஒரு கிராம் ரூ.166க்கு விற்பனையான நிலையில் இன்று காலை நிலவரப்படி கிராமுக்கு ரூ.2 அதிகரித்து, ரூ.168-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,68,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது. பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்டு வருகிற தொடர் மாற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் சற்று குழப்பத்தில் இருந்தாலும், உலக சந்தையில் மற்ற முதலீடுகளைவிட தங்கத்தின் மீதான முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே தான் போகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,350
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.90,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.168
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,68,000
பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் மற்றும் வெள்ளி. இதன் விலையில் ஏற்பட்டு வருகிற தொடர் மாற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் சற்று குழப்பத்தில் இருந்தாலும், உலக சந்தையில் மற்ற முதலீடுகளைவிட தங்கத்தின் மீதான முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே தான் போகிறது.
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|நவம்பர் 3
|ரூ.11,350
|ரூ.90,800
|நவம்பர் 2
|ரூ.11,310
|ரூ.90,480
|நவம்பர் 1
|ரூ.11,310
|ரூ.90,480
|அக்டோபர் 31
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 30
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 29
|ரூ.11,075
|ரூ.88,600
|அக்டோபர் 28
|ரூ.11,300
|ரூ.90,400
|அக்டோபர் 27
|ரூ.11,450
|ரூ.91,600
|அக்டோபர் 26
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
|அக்டோபர் 25
|ரூ.11,500
|ரூ.92,000
இதையும் படிங்க: ஒரே இரவில் 35 தமிழக மீனவர்களை கைது செய்த இவங்கை கடற்படை; 4 படகுகளும் பறிமுதல்!