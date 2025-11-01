மீண்டும் உயரத் தொடங்கும் தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 80 அதிகரிப்பு!
நேற்றை விட கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கமானது ரூ.11,310க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 1, 2025 at 11:31 AM IST
சென்னை: நேற்று தங்கம் விலையில் எந்தவித மாற்றமுமின்றி விற்பனையான நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 80 உயர்ந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்து வருகிறது. ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது ஒரு லட்சத்தை நெருங்கியபோது, இனிமேல் தங்கம் என்பது வெறும் கனவு மட்டும்தான் என்ற மனநிலையை உருவாக்கிய பலருக்கும் கடந்த சில நாட்களாக அந்த எண்ணம் மாறத் தொடங்கியிருக்கிறது. வெறும் 10 நாட்களில் கிட்டத்தட்ட ரூ. 10 ஆயிரம் விலை குறைந்ததே அதற்கு காரணம்.
நிபுணர்களின் கணிப்புப்படி, தங்கம் விலை இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ரூ. 1 லட்சத்தை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது பங்குச்சந்தை மாற்றம், அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு உயர்வு போன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலையில் ஒரு நிலையற்ற தன்மை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு நல்வாய்ப்பாக அமைந்தாலும், இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் மீண்டும் உயரும் என்று சொல்லப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
அக்.27 அன்று ஒரு சவரன் ரூ. 91,600க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், அடுத்த நாளே ரூ. 3 ஆயிரம் குறைந்து, ரூ. 88,600க்கு விற்பனையானது. அக்.30 அன்று மீண்டும் ரூ. 2 ஆயிரம் அதிகரித்து, ரூ. 90,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஆனால் அக். 30 மற்றும் 31 ஆகிய தேதிகளில் ரூ. 200 குறைந்து, 22 காரட் தங்கமானது ஒரு சவரன் ரூ. 90,400க்கும், ஒரு கிராம் ரூ. 11,300க்கும் விற்பனையானது.
இந்நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 80 அதிகரித்து ரூ.90,480க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 11,310க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
கடந்த 2 நாட்களாக ஒரு கிராம் வெள்ளியானது ரூ. 165க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 1 அதிகரித்து, ரூ. 166க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,66,000க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிற தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையில் ஏற்பட்டு வருகிற தொடர் மாற்றங்களால் முதலீட்டாளர்கள் சற்று குழப்பத்தில் இருந்தாலும், உலக சந்தையில் மற்ற முதலீடுகளைவிட தங்கத்தின் மீதான முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரித்துக்கொண்டேதான் போகிறது.
இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.11,310
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.90,480
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.166
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,66,000