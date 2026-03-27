சவரனுக்கு ரூ. 640 அதிகரிப்பு: இன்று தங்கம் விலை எவ்வளவு?
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : March 27, 2026 at 10:45 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 640 அதிகரித்து, ரூ. 1,07,440க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஈரான் போர் காரணமாக தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்த நிலையில், அதன் தாக்கம் தங்கத்தின் விலையில் எதிரொலிக்கிறது. தங்கம் விலை கடந்த ஓரிரு நாட்களாக ஒரே நாளில் இரண்டு, மூன்று முறை மாறி வருகிறது.
போரின் காரணமாக, எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் விலை ஏறிவரும் நிலையில், உலக நாடுகள் இந்த நிலைமையை சமாளிக்க, தங்கள் இருப்பில் உள்ள தங்கத்தை விற்பனை செய்து வந்தன. இதனால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து 10 நாட்களுக்கும் மேலாக குறைந்தது. ஆனால், ஈரான் மீது தாக்குவதை 5 நாட்களுக்கு நிறுத்தி வைப்பதாக டிரம்ப் அறிவித்ததில் இருந்து தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 26) காலை கிராமுக்கு ரூ. 70 அதிகரித்த நிலையில் மாலையில் ரூ. 320 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,350க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 80 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,430க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 560 அதிகரித்த நிலையில், மாலையில் ரூ. 2,560 குறைந்து சவரன் ரூ. 1,06,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ரூ. 640 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,07,440க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் நேற்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 260க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2,60,000க்கும் விற்பனையான நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து ரூ. 245க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரு. 15,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: ஹீரோ விடா விஎக்ஸ் 2 ஸ்கூட்டர் சிறப்பு பதிப்பு அறிமுகம்... விலை, சிறப்பம்சங்கள் என்ன?
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,430
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,07,440
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.245
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 27
|13,430
|1,07,440
|மார்ச் 26
|13,350
|1,06,800
|மார்ச் 25
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 24
|13,250
|1,06,000
|மார்ச் 23
|13,340
|1,06,720
|மார்ச் 22
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 21
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 20
|13,950
|1,11,600
|மார்ச் 19
|13,900
|1,11,200
|மார்ச் 18
|14,570
|1,16,560