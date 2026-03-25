மீண்டும் அதிகரிக்கும் தங்கம் விலை: சவரன் ரூ.1,08,800க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : March 25, 2026 at 10:27 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ. 2,800 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில், இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்திற்கும் கீழ் குறையலாம் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று நிபுணர்கள் கூறியிருந்த நிலையில், அதனை நிரூபிக்கும் விதமாக கடந்த 2 நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்றம் கண்டுவருகிறது.
நேற்று முன் தினம் (மார்ச் 23) ஒரே நாளில் மூன்று முறை தங்கம் விலையில் மாற்றம் இருந்த நிலையில், நேற்றும் காலையில் தங்கம் விலை குறைந்து, மாலையில் மீண்டும் ஏறியுள்ளது. பொதுவாக பங்குச்சந்தை சரியும் போது, தங்கம் விலையில் ஏற்றம் இருக்கும். ஆனால் தற்போது ஈரான் போரின் தாக்கத்தால் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு ஏற்பட்டிருப்பதால், பங்குச்சந்தை சரிந்த போதிலும், தங்கம் விலையும் குறைந்தது. இந்நிலையில், கடந்த 2 நாட்களாக இரண்டுமே ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (மார்ச் 24) மாலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.250 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,250க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 350 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று மாலை சவரனுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,06,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 2,800 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து மாலையில் மீண்டும் ரூ. 10 அதிகரித்தது. நேற்று ரூ. 250 விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 260க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,60,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,600
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,08,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.260
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,60,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 25
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 24
|13,250
|1,06,000
|மார்ச் 23
|13,340
|1,06,720
|மார்ச் 22
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 21
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 20
|13,950
|1,11,600
|மார்ச் 19
|13,900
|1,11,200
|மார்ச் 18
|14,570
|1,16,560
|மார்ச் 17
|14,650
|1,17,200
|மார்ச் 16
|14,710
|1,17,680