ரூ.2,720 குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : March 24, 2026 at 10:39 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தியாவில் தங்கம் விலை கடந்த 3 வாரங்களாக தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. இதற்கு வளைகுடா பகுதியில் நிலவும் போர் சூழல் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. போர் காலங்களில் பொதுவாக தங்கம் விலை அதிகரித்து காணப்படும். ஆனால் தற்போது டாலர் மதிப்பு உயரத் தொடங்கியிருப்பதால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தை விற்று, டாலரின் மீது முதலீடு செய்ய தொடங்கியுள்ளனர். இதனால் உலகளவில் தங்கம் விலை 20% அளவுக்கு குறைந்துள்ளது.
இருப்பினும், இந்த விலை குறைவானது மற்ற நாடுகளை போல் இந்தியாவில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது என நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், இந்தியாவில் எக்காரணம் கொண்டும் சவரன் விலை ஒரு லட்சத்திற்கு கீழ் குறைய வாய்ப்பில்லை எனவும் கணித்துள்ளனர். இதற்கு டாலர் மதிப்புக்கு ஏற்ப இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயராமல் தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வருவது முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் உலகளவில் தங்கம் விலை 20% விலை குறைந்தாலும், இந்தியாவில் 10% முதல் 15% வரை தான் இந்த விலை குறைவு இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 23) கிராமுக்கு ரூ.280 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,340-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.340 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,240 குறைந்து ரூ.1,06,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.2,720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,04,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
நேற்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 250 விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,000
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,04,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.240
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 24
|13,000
|1,04,000
|மார்ச் 23
|13,340
|1,06,720
|மார்ச் 22
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 21
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 20
|13,950
|1,11,600
|மார்ச் 19
|13,900
|1,11,200
|மார்ச் 18
|14,570
|1,16,560
|மார்ச் 17
|14,650
|1,17,200
|மார்ச் 16
|14,710
|1,17,680
|மார்ச் 15
|14,760
|1,18,080