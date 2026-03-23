வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்த தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 35 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 10:27 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை, வாரத்தின் முதல்நாளிலேயே சவரனுகு ரூ. 5,360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,03,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இடையே நடைபெற்று வரும் கடும் போரின் காரணமாக தங்கம் விலை சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. பொதுவாக உலக நாடுகளிடையே போர் நடைபெற்றால் தங்கம் விலை தாறுமாறாக ஏறும். ஆனால், அதற்கு மாறாக தற்போது ஈரான் மீது நடைபெற்று வரும் போரால் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது.

இதற்கு முக்கிய காரணம் கச்சா எண்ணெய். போர் காலங்களில் நிச்சயமற்ற முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற பங்குச்சந்தையை தவிர்த்து, முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பர். ஆனால் தற்போது பங்குச்சந்தை குறைந்தபோதிலும் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. இந்த போர்க்கால சூழலை சமாளிக்கும் விதமாக உலக நாடுகள் தங்களிடமிருக்கிற தங்கத்தை சேமிப்பதற்கு பதிலாக விற்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன.

இதன் காரணமாக, கிட்டத்தட்ட 10 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 15 ஆயிரத்துக்கும் மேல் தங்கம் விலை குறைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக, மார்ச் 19ஆம் தேதி காலை, மாலை என, ஒரே நாளில் ரூ. 5,360 குறைந்தது. மீண்டும் மார்ச் 21ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ. 2,640 குறைந்தது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைந்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (மார்ச் 21) கிராமுக்கு ரூ.330 குறைந்து ரூ. 13,620க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.670 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,950க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 2,640 குறைந்து ரூ. 1,08,960க்கு விற்பனை நிலையில், இன்று ரூ. 5,360 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,03,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

சனிக்கிழமை வெள்ளி விலையானது கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 250க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 235க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2,35,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,950

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,03,600

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.235

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,35,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 23ரூ.12,950ரூ.1,03,600
மார்ச் 22ரூ.13,620ரூ.1,08,960
மார்ச் 21ரூ.13,620ரூ.1,08,960
மார்ச் 20ரூ.13,950ரூ.1,11,600
மார்ச் 19ரூ.13,900ரூ.1,11,200
மார்ச் 18ரூ.14,570ரூ.1,16,560
மார்ச் 17ரூ.14,650ரூ.1,17,200
மார்ச் 16ரூ.14,710ரூ.1,17,680
மார்ச் 15ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 14ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 13ரூ.14,900ரூ.1,19,200

