ஒரு வார சரிவுக்கு பின் ரூ.400 உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை
Published : March 20, 2026 at 2:25 PM IST
சென்னை: தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக ஆபரண தங்கத்தின் விலை குறைந்து வந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்திருக்கிறது.
அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கிய போரானது, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பெரும் பதற்றத்தை கிளப்பி வருகிறது. இதன் காரணமாக, தங்கம் விலை பெரும் சரிவை சந்தித்து வருகிறது. தொடர்ந்து 6 நாட்களாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலையானது அதிரடியாக நேற்று காலை ரூ. 2160, மாலை ரூ. 3,200 என இரண்டு முறை குறைந்து நகைப்பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தது. இதன் மூலம் ஒரே வாரத்தில் சவரனுக்கு ரூ. 9,500 குறைந்தது. இந்நிலையில் இன்று சற்று விலை கூடியிருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 19) கிராமுக்கு ரூ. 670 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,900க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,11,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது நேற்று ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை மாலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,950
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,11,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.265
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 20
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|மார்ச் 19
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|மார்ச் 18
|ரூ.14,570
|ரூ.1,16,560
|மார்ச் 17
|ரூ.14,650
|ரூ.1,17,200
|மார்ச் 16
|ரூ.14,710
|ரூ.1,17,680
|மார்ச் 15
|ரூ. 14,760
|ரூ.1,18,080
|மார்ச் 14
|ரூ. 14,760
|ரூ.1,18,080
|மார்ச் 13
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|மார்ச் 12
|ரூ.14,970
|ரூ.1,19,760
|மார்ச் 11
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960