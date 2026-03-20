ஒரு வார சரிவுக்கு பின் ரூ.400 உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கும் விற்கப்படுகிறது.

Etv Bharat (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 20, 2026 at 2:25 PM IST

சென்னை: தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக ஆபரண தங்கத்தின் விலை குறைந்து வந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்திருக்கிறது.

அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கிய போரானது, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் பெரும் பதற்றத்தை கிளப்பி வருகிறது. இதன் காரணமாக, தங்கம் விலை பெரும் சரிவை சந்தித்து வருகிறது. தொடர்ந்து 6 நாட்களாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலையானது அதிரடியாக நேற்று காலை ரூ. 2160, மாலை ரூ. 3,200 என இரண்டு முறை குறைந்து நகைப்பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்தது. இதன் மூலம் ஒரே வாரத்தில் சவரனுக்கு ரூ. 9,500 குறைந்தது. இந்நிலையில் இன்று சற்று விலை கூடியிருக்கிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 19) கிராமுக்கு ரூ. 670 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,900க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 5,360 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,11,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையானது நேற்று ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை மாலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,950

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,11,600

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.265

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 20ரூ.13,950ரூ.1,11,600
மார்ச் 19ரூ.13,900ரூ.1,11,200
மார்ச் 18ரூ.14,570ரூ.1,16,560
மார்ச் 17ரூ.14,650ரூ.1,17,200
மார்ச் 16ரூ.14,710ரூ.1,17,680
மார்ச் 15ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 14ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 13ரூ.14,900ரூ.1,19,200
மார்ச் 12ரூ.14,970ரூ.1,19,760
மார்ச் 11ரூ.15,120ரூ.1,20,960

