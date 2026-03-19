ஒரே நாளில் அதிரடியாக சரிந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்திருக்கிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 19, 2026 at 10:07 AM IST

சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக குறைந்துள்ளது. சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வார காலமாகவே தொடர்ந்து குறைந்து வரும் நிலையில், இன்று அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து நகைப்பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,570க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 270 குறைந்து ரூ. 14,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,16,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 2,160 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. ஒரே நாளில் கணிசமான விலைக்குறைவை தொடர்ந்து நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1.15 லட்சத்திற்கு கீழ் சென்றிருக்கிறது.

தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்திருக்கிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ரூ. 275க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 265-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி கிலோ ரூ. 2,65,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

