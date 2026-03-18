6-வது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை - கிராம் ரூ. 14,570-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
சென்னை: தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து 6-வது நாளாக இன்றும் குறைந்தது. 22 காரட் ஆபரண தங்கம் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து, ரூ.1,16,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் குறைந்து நகைப்பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகிறது. பணவீக்கம், திடீர் பொருளாதார சரிவு, டாலர் மதிப்பு குறைவு போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் தங்கம் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ஆனால் இதனால் தங்கம் விலை பெரும்பாலும் அதிகரிக்குமே தவிர, குறையாது. அதிலும், உலக பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மையால் பங்குச்சந்தை சரிவை சந்திக்கும் போது முதலீட்டாளர்கள் உடனடியாக பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பர்.

ஆனால் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் போரானது நேரெதிரான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. போர் தொடங்கிய முதல் நாளே தங்கத்தின் விலை திடீரென ஏற்றம் கண்டது. ஆனால் அடுத்தடுத்த நாட்களில் விலை குறைந்து வருகிறது. இதற்கு முதலீட்டாளர்கள் எதன் மீதும் முதலீடு செய்யாமல், இருப்பில் வைத்திருக்கும் தங்கத்தை விற்பனை செய்து வருவதே காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 17) கிராமுக்கு ரூ. 60 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் ரூ. 80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,570-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்து, ரூ. 1,17,200-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 640 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,16,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 4 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து, ரூ. 275-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோ ரூ. 2,80,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,75,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,570

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,16,560

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.275

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,75,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 18ரூ.14,570ரூ.1,16,560
மார்ச் 17ரூ.14,650ரூ.1,17,200
மார்ச் 16ரூ.14,710ரூ.1,17,680
மார்ச் 15ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 14ரூ. 14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 13ரூ.14,900ரூ.1,19,200
மார்ச் 12ரூ.14,970ரூ.1,19,760
மார்ச் 11ரூ.15,120ரூ.1,20,960
மார்ச் 10ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 9ரூ.14,950ரூ.1,19,600

