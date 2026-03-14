மூன்றாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1,18,080-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 10:25 AM IST

சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை மூன்றாவது நாளாக குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 1,120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவி வரும் போரானது பங்குச்சந்தை, கச்சா எண்ணெய், தங்கம் போன்ற அனைத்து வர்த்தகத்தின் மீதும் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த போருக்கு முன்பு, பல மாதங்களாக தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏற்றம் கண்டு வந்தது. இதற்கு, டாலர் மதிப்பு சரிவு, பங்குச்சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் மற்றும் உலகாளவிய பணவீக்கம் என பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்பட்டன. கடந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் ஒரு லட்சத்தை தாண்டிய தங்கம் விலை, இந்த ஆண்டு பாதியிலேயே ஒன்றரை லட்சத்தை தாண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால் தற்போது மத்திய கிழக்கில் திடீரென போர் மூண்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்துக் கொண்டே போவதால், பெருவாரியாக முதலீடு செய்யும் நாடுகள் பதற்றத்தில் இருக்கின்றன. எனவே தங்களது பங்கை காப்பாற்றிக் கொண்டால் போதும் என்ற நோக்கில், எதன் மீதும் முதலீடு செய்யாமல் தவிர்த்து வருகின்றனர். இதன் காரணமாக சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 13) கிராமுக்கு ரூ. 70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,900-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 140 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,19,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,080-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் நேற்று விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,90,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,80,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,760

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,18,080

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.280

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,80,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 14ரூ.14,760ரூ.1,18,080
மார்ச் 13ரூ.14,900ரூ,1,19,200
மார்ச் 12ரூ.14,970ரூ.1,19,760
மார்ச் 11ரூ.15,120ரூ.1,20,960
மார்ச் 10ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 9ரூ.14,950ரூ.1,19,600
மார்ச் 8ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 7ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 6ரூ.14,960ரூ.1,19,680
மார்ச் 5ரூ.15,120ரூ.1,20,960

