தொடர்ந்து சரியும் தங்கம் விலை: சவரன் ரூ.1,19,200-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமில்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ. 290க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,19,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

பிப்ரவரி இறுதி வரை பணவீக்கம், பங்குச்சந்தை சரிவு, டாலர் மதிப்பு குறைவு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கத்தை கண்டு வந்தது. இந்நிலையில், பிப். 28ஆம் தேதி அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் ஆகிய நாடுகளிடையே மோதல் வெடித்தன. இதன் காரணமாக, முதல் நாளில் தங்கம் விலை தடாலடியாக உயர்ந்தது.

ஆனால், அடுத்தடுத்த நாட்களில் போர் தீவிரமடையத் தொடங்கியதும், பங்குச்சந்தை கடும் சரிவை நோக்கி நகர, கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக உயர்ந்தது. அதிலும், கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நெருக்கடி உலக நாடுகளுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியிருக்கிறது. பொதுவாக பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பர். இதனால் தங்கம் விலை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் போரின் தாக்கத்தால் தற்போது தங்கம் விலையும் பெரும்பாலும் சரிவை சந்தித்தாலும் அவ்வபோது திடீர் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (மார்ச் 13) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 150 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,970க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 70 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,900க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,19,760க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,190,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 290க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு நேற்று ரூ. 10,000 குறைந்த நிலையில், இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,900

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,19,200

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.290

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,90,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மார்ச் 13ரூ.14,900ரூ.1,19,200
மார்ச் 12ரூ.14,970ரூ.1,19,760
மார்ச் 11ரூ.15,120ரூ.1,20,960
மார்ச் 10ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 9ரூ.14,950ரூ.1,19,600
மார்ச் 8ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 7ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மார்ச் 6ரூ.14,960ரூ.1,19,680
மார்ச் 5ரூ.15,120ரூ.1,20,960
மார்ச் 4ரூ.15,200ரூ.1,21,600

