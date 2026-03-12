சவரனுக்கு ரூ. 1,200 குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று விலை என்ன?
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2.90 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : March 12, 2026 at 11:06 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ.1,200 குறைந்து இன்று சவரன் ரூ. 1,19,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் ஆகிய நாடுகளுக்கிடையே 10 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் கடுமையான போரின் தாக்கம் உலக நாடுகளை பெரும் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது. குறிப்பாக, எரிவாயு மற்றும் எண்ணெய் தட்டுப்பாடு தலைதூக்க தொடங்கியிருக்கிறது. பங்குச் சந்தைகளும் தொடர்ந்து சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றன.
பொதுவாக இது போன்ற போர் சூழல்களில் முதலீட்டாளர்கள் நிச்சயமற்ற முதலீடுகளை தவிர்த்து பாதுகாப்பான முதலீட்டை தேர்ந்தெடுப்பர். அதனால் டாலரை தவிர்த்து தங்கத்தின் மீது அதிகளவில் முதலீடு செய்வர். இதனால் உலக சந்தையின் தங்கம் விலை கணிசமாக கூடும். ஆனால் தற்போதுள்ள சூழலில் பாதுகாப்பாக முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் தாண்டி, தங்களது முதலீட்டை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலான முதலீட்டாளர்களின் நோக்கமாக மாறியிருக்கிறது.
இதன் காரணமாக, பங்குச் சந்தை முதலீட்டை தவிர்த்தது போன்றே, தங்கத்தின் மீதும் முதலீடு செய்ய தயக்கம் காட்டுகின்றனர். இதன் காரணமாக, விலையேற்றம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட தங்கம் தற்போது விலை சரிவை சந்தித்து வருகிறது. இருப்பினும், சந்தை நிலவரத்துக்கேற்ப ஏற்றம் காணப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (மார்ச் 11) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 150 குறைந்து ரூ.14,970-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ரூ. 1,20,960-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 300-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 3,00,000-க்கும் விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2,90,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,970
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,19,760
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.290
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,90,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 12
|ரூ.14,970
|ரூ.1,19,760
|மார்ச் 11
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960
|மார்ச் 10
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 9
|ரூ.14,950
|ரூ.1,19,600
|மார்ச் 8
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 7
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 6
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|மார்ச் 5
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960
|மார்ச் 4
|ரூ.15,200
|ரூ.1,21,600
|மார்ச் 3
|ரூ.15,465
|ரூ.1,23,720