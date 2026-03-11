சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 300க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : March 11, 2026 at 10:15 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து, ஒரு சவரன்ரூ. 1,20,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
2025ஆம் ஆண்டிலிருந்தே தங்கம் விலை இனிமேல் ஏறுமுகத்தில்தான் இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறிவிட்டனர். அதற்கு பங்குச்சந்தை, அமெரிக்க டாலர் மதிப்பில் மாற்றங்கள், பணவீக்கம், உலக நாடுகளிடையேயான போர் பதற்றங்கள் என பல்வேறு காரணங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. உலக வர்த்தகத்தை பொருத்தவரை டாலர் பரிவர்த்தனை எளிமையானதாக பார்க்கப்படுகிறது. அதனாலேயே உலகளவிலான வணிகங்கள் பெரும்பாலும் டாலரை வைத்தே நடைபெறுகின்றன.
ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே இஸ்ரேல் - ஹமாஸ், ரஷ்யா - உக்ரைன், அமெரிக்கா - கிரீன்லாந்து என உலக நாடுகளிடையே தொடர் போர்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாகத்தான் 2025ஆம் ஆண்டு தொடங்கியதிலிருந்து உலக நாடுகள் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்க தொடங்கின. பொதுவாக, ஒரு பொருளுக்கான டிமாண்ட் கூடும்போது அதற்கு விலையேற்றம் ஏற்படுவது இயல்பான ஒன்று. அதுபோலத்தான் தங்கம் விலை தொடர் உயர்வை சந்தித்து வருகிறது.
இது முதலீட்டாளர்களுக்கு லாபகரமானதாக பார்க்கப்பட்டாலும் சாமானியர்களுக்கு கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, தற்போது நடைபெற்று வரும் அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போரானது உலக நாடுகளிடையே எரிவாயு, கச்சா எண்ணெய் உள்ளிட்ட பல்வேறு தட்டுப்பாடுகளுக்கு வழிவகுத்துள்ள நிலையில், தங்கம் விலை உயர்வுக்கும் முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 10) கிராமுக்கு ரூ. 100 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,050க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 70 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,120க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,20,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,20,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 300க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.15,120
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,20,960
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.300
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 11
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960
|மார்ச் 10
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 9
|ரூ.14,950
|ரூ.1,19,600
|மார்ச் 8
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 7
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மார்ச் 6
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|மார்ச் 5
|ரூ.15,120
|ரூ.1,20,960
|மார்ச் 4
|ரூ.15,200
|ரூ.1,21,600
|மார்ச் 3
|ரூ.15,465
|ரூ.1,23,720
|மார்ச் 2
|ரூ.15,660
|ரூ.1,25,280