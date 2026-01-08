அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
Published : January 8, 2026 at 10:43 AM IST
சென்னை: தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்று சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,02,000-க்கும், கிராம் ரூ.12,750-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
புத்தாண்டையொட்டி குறைந்த தங்கம் விலை அன்றிலிருந்து படிப்படியாக அதிகரித்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. குறிப்பாக, கடந்த சில நாட்களாக தினசரி காலை, மாலை என இரண்டு முறை தங்கம் விலை அதிகரித்து வருகிறது. தங்கத்திற்கு இணையாக போட்டி போட்டுக்கொண்டு வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது.
நேற்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 உயர்ந்து ரூ.12,870-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 உயர்ந்து ரூ.1,02,960-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. மாலை கிராமுக்கு ரூ.70 குறைந்து ரூ. 12,800-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 குறைந்து ரூ.1,02,400க்கும் விற்பனையானது. கடந்த ஒருவாரமாக அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்றும் சரிவை சந்தித்துள்ளது.
தங்கம் விலை
அதன்படி 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.50 குறைந்து ரூ.12,750-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.1,02,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.54 குறைந்து ரூ.13,909-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.432 குறைந்து ரூ.1,11,272-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த 8 நாட்களில் தங்கம் விலை 5 முறை அதிகரித்தும், 2 முறை குறைந்தும் காணப்பட்டது. இதில், 1 ஆம் தேதி சவரன் ரூ.99,520-க்கு விற்கப்பட்ட தங்கம் விலை ரூ.2,480 அதிகரித்து இன்று ஒரு சவரன் ரூ.1,02,000 விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.5 குறைந்து ரூ.272-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.5,000 குறைந்து 1 கிலோ ரூ.2,72,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்:
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,750
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் -ரூ. 1,02,000
வெள்ளி 1 கிராம் -ரூ.272
வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.2,72,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 8
|ரூ.12,750
|ரூ.102,000
|ஜனவரி 7
|ரூ.12,800
|ரூ.102,400
|ஜனவரி 6
|ரூ.12,830
|ரூ. 102,640
|ஜனவரி 5
|ரூ.12,760
|ரூ.1,02,080
|ஜனவரி 4
|ரூ.12,600
|ரூ.100,800
|ஜனவரி 3
|ரூ.12,600
|ரூ.100,800
|ஜனவரி 2
|ரூ.12,580
|ரூ.100,640
|ஜனவரி 1
|ரூ.12,440
|ரூ.99,520
|டிசம்பர் 31
|ரூ.12,480
|ரூ.99,840
|டிசம்பர் 30
|ரூ.12,600
|ரூ.1,00,800