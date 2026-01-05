'ஷாக்' கொடுத்த தங்கம் விலை - மூன்றே நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ.1,920 உயர்வு

'ஷாக்' கொடுத்த தங்கம் விலை - மூன்றே நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ.1,920 உயர்வு
Published : January 5, 2026 at 10:42 AM IST
சென்னை: புத்தாண்டின் முதல் நாளில் குறைந்த தங்கம் விலை, அதன் பிறகு தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், கடந்த மூன்றே நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 1,920 அதிகரித்துள்ளது. இன்று ஒரு சவரன் ரூ. 1,01,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை அதிகரித்து பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. ஆனால், 2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் தங்கம் விலை மளமளவென குறைந்து மக்களை சற்று ஆறுதல்படுத்தியது. இருந்த போதிலும், அடுத்த நாள் முதல் தங்கம் விலை கடும் உயர்வை சந்தித்து வருகிறது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை, கிராமுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.12,600-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ரூ.1,00,800-க்கும், விற்பனையானது.
தங்கம் விலை
இந்த நிலையில், இன்று (ஜன.5) தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ரூ.12,680-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,01,440-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.88 அதிகரித்து ரூ.13,833-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.704 அதிகரித்து ரூ.110,664-க்கும் விற்பனையாகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை அதிரடியாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.8 அதிகரித்து ரூ.265-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.8,000 அதிகரித்து ரூ.2,65,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை, அதற்கு அடுத்த நாள் முதல் அதிரடி உயர்வை சந்தித்து வருகிறது. ஜனவரி 1 ஆம் தேதி சவரன் ரூ.99,520-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட தங்கம் விலை, கடந்த 3 நாட்களில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.1,920 அதிகரித்து இன்று ரூ.1,01,440 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,680
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,01,440
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.265
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,65,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 5
|ரூ.12,680
|ரூ.1,01,440
|ஜனவரி 4
|ரூ.12,600
|ரூ.100,800
|ஜனவரி 3
|ரூ.12,600
|ரூ.100,800
|ஜனவரி 2
|ரூ.12,580
|ரூ.100,640
|ஜனவரி 1
|ரூ.12,440
|ரூ.99,520
|டிசம்பர் 31
|ரூ.12,480
|ரூ.99,840
|டிசம்பர் 30
|ரூ.12,600
|ரூ.1,00,800
|டிசம்பர் 29
|ரூ.13,020
|ரூ.104,160
|டிசம்பர் 28
|ரூ.13,100
|ரூ.104,800
|டிசம்பர் 27
|ரூ.13,100
|ரூ.104,800