தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,120 உயர்வு - புத்தாண்டின் முதல் நாள் மகிழ்ச்சி; இரண்டாம் நாளே அதிர்ச்சி
கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் தங்கம் விலை ஏறுமுகத்திலேயே இருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.
Published : January 2, 2026 at 11:09 AM IST
சென்னை: கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்து மனதை சற்று ஆசுவாசப்படுத்திய தங்கம் விலை, இன்று அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,120 உயர்ந்து அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு தங்கம் விலை பல ஏற்ற இறக்கங்களை கண்டது. அதே சமயத்தில், வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவுக்கு உச்சம் தொட்டதும் 2025-இல் தான். சர்வதேச பங்குச்சந்தைகளில் தங்கத்தின் விலை மாறிக்கொண்டே இருந்தது; அமெரிக்காவின் அதிக வரிவிதிப்பு; அமெரிக்க மத்திய வங்கியில் வட்டிவிகிதம் குறைந்தது; போர்களால் ஏற்பட்ட பதற்றமான சூழல் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் தங்கம் விலை கடந்த ஆண்டு கடுமையாக உயர்ந்தது.
இதனால் சாமானியர்களும், நடுத்தர வர்க்கத்தக்தினரும் தங்கத்தை வாங்கவே முடியாது என்ற சூழல் உருவானது. கடந்த டிசம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,04,800-ஐ தொட்டது.
இதனிடையே, கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை சரிந்து ரூ.1 லட்சத்துக்கும் குறைவாக விற்பனையானது. இதனால் 2026 புத்தாண்டில் தங்கம் விலை மேலும் சரியும் என்ற நம்பிக்கை வந்தது. இதனை மெய்ப்பிக்கும் விதமாக, நேற்று புத்தாண்டின் முதல் நாளன்று தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்தது. இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
ஆனால், இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து மக்களுக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது. சென்னையில் இன்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.140 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.12,580-க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல, சவரனுக்கு ரூ.1,120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,00,640-க்கும் விற்பனையாகிறது.
இந்த ஆண்டு தங்கம் விலை எப்படி இருக்கும்?
தங்கம் விலையை பொறுத்தவரை, 2025-ஐ போலவே 2026ஆம் ஆண்டும் இருக்கும் என நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதாவது, தங்கம் விலை ஏறுமுகத்திலேயே இருக்கும் என அவர்கள் கூறியுள்ளனர். சர்வதேச அளவில் பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவுவதால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் என்பது அவர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
வெள்ளி விலையும் உயர்வு
தங்கத்தை தொடர்ந்து வெள்ளியின் விலையும் இன்று கணிசமாக உயர்ந்திருக்கிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.4 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.260-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை ரூ.2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகிறது.
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 2
|ரூ. 12,580
|ரூ.1,00,640
|ஜனவரி 1
|ரூ.12,440
|ரூ.99,520
|டிசம்பர் 31
|ரூ.12,480
|ரூ.99,840
|டிசம்பர் 30
|ரூ.12,600
|ரூ.1,00,800
|டிசம்பர் 29
|ரூ.13,020
|ரூ.104,160
|டிசம்பர் 28
|ரூ.13,100
|ரூ.104,800
|டிசம்பர் 27
|ரூ.13,100
|ரூ.104,800
|டிசம்பர் 26
|ரூ.12,890
|ரூ.1,03,120
|டிசம்பர் 25
|ரூ.12,820
|ரூ.102,560
|டிசம்பர் 24
|ரூ.12,800
|ரூ.1,02,400