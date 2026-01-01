புத்தாண்டின் முதல் நாளிலேயே சரசரவென குறைந்த தங்கம் விலை
2026 புது வருடத்தின் முதல் நாளிலேயே தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.99,520-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : January 1, 2026 at 10:48 AM IST
சென்னை: புத்தாண்டை ஒட்டி தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.99,520-க்கும், கிராம் ரூ.12,440-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
2025 ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்து அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை, கடந்த டிசம்பர் மாதம் வரலாறு காணாத புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி நகை பிரியர்களுக்கு ஷாக் கொடுத்தது. வெள்ளி விலையும் தங்கத்துடன் போட்டிப்போட்டு அதிகரித்து வந்தது. நேற்றைய தினம் கிராமுக்கு ரூ.120 குறைந்து ரூ.12,480-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.960 குறைந்து ரூ.99,840-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், 2026 புது வருடத்தின் முதல் நாளான இன்று (ஜனவரி 1) மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில் தங்கம் விலை சற்று சரிவை சந்தித்துள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை
அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து கிராம் ரூ.12,440-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.99,520-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.43 குறைந்து ரூ.13,571-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.344 குறைந்து ரூ.1,08,568-க்கும் விற்பனையாகிறது. புத்தாண்டு நாளில் தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளதாக மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.256-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ.1000 குறைந்து 1 கிலோ - ரூ.2,56,000-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களாக வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை, இன்று மூன்றாவது நாளாக குறைந்துள்ளதால நகை பிரியர்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,440
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.99,520
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.256
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,56,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 1
|ரூ.12,440
|ரூ.99,520
|டிசம்பர் 31
|ரூ.12,480
|ரூ.99,840
|டிசம்பர் 30
|ரூ.12,600
|ரூ.1,00,800
|டிசம்பர் 29
|ரூ.13,020
|ரூ.104,160
|டிசம்பர் 28
|ரூ.13,100
|ரூ.104,800
|டிசம்பர் 27
|ரூ.13,100
|ரூ.104,800
|டிசம்பர் 26
|ரூ.12,890
|ரூ.1,03,120
|டிசம்பர் 25
|ரூ.12,820
|ரூ.102,560
|டிசம்பர் 24
|ரூ.12,800
|ரூ.1,02,400
|டிசம்பர் 23
|ரூ.12,770
|ரூ.1,02,160
இந்தியாவில் முதன்மையான முதலீடாக இருந்த தங்கமானது, தற்போது உலக நாடுகளின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருவதே, கடந்த மாதத்தில் சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலையேறியதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.