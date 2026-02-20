இன்று மீண்டும் குறைந்த தங்கம் விலை: ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,360க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : February 20, 2026 at 10:31 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை இந்த தொடக்கத்தில் வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்ட நிலையில், ஜனவரி மாத இறுதியில் இருந்தே குறைந்து வருகிறது. அவ்வபோது விலையேற்றம் காணப்பட்டாலும், விலை குறைவால் நகை வாடிக்கையாளர்கள் சற்று நிம்மதியடைந்துள்ளனர். டாலர் மதிப்பு சரிவு, அமெரிக்க வங்கி வட்டி விகித மாற்றம், போர் பதற்றங்கள், பணவீக்கம், உலக நாடுகளின் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏறிவந்தது.
இந்நிலையில், கடந்த மாத இறுதியில் போர் பதற்றம் குறைந்த நிலையில், தற்போது வர்த்தகத்திற்காக அமெரிக்க டாலரின் பயன்பாடு மீண்டும் அதிகரித்திருக்கிறது. டாலரின் மதிப்பு உயர்ந்து வரும் காரணத்தால், உலக நாடுகளின் வங்கிகள் தங்களிடம் இருக்கிற தங்கத்தை விற்பனை செய்து வருகின்றன. அதேபோல், தங்கம் பாதுகாப்பான முதலீடாக இருந்தாலும், அதிக லாபம் தரக்கூடிய பங்குச்சந்தையை முதலீட்டாளர்களும் தேர்வுசெய்து வருகின்றனர். இதுபோன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலை சற்று குறைந்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (பிப். 19) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 270 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,500க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 80 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,420க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,160 அதிகரித்து ரூ. 1,16,000க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 640 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,15,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை கடந்த மாதத்தில் உச்சபட்சமாக ஒரு கிராம் ரூ. 425க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், அதன்பிறகு தடாலடியாக குறைந்து தற்போது ஒரு கிராம் ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒருசில மாதங்களில் ரூ.200க்கும் அதிகமாக வெள்ளி விலை அதிகரித்த நிலையில், ஒரே மாதத்தில் அதே அளவு குறைந்திருக்கிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 270க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகிறது. அதன்படி ஒரு கிலோ ரூ. 2,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,420
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,15,360
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 270
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 20
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 19
|ரூ.14,500
|ரூ.1,16,000
|பிப்ரவரி 18
|ரூ.14,230
|ரூ.1,13,840
|பிப்ரவரி 17
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|பிப்ரவரி 16
|ரூ.14,440
|ரூ.1,15,520
|பிப்ரவரி 15
|ரூ.14,560
|ரூ.1,16,480
|பிப்ரவரி 14
|ரூ.14,560
|ரூ.1,16,480
|பிப்ரவரி 13
|ரூ.14,400
|ரூ.1,15,200
|பிப்ரவரி 12
|ரூ.14,600
|ரூ.1,16,800
|பிப்ரவரி 11
|ரூ.14,790
|ரூ.1,18,320