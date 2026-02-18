ETV Bharat / business

தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிந்த தங்கம் விலை: இன்று சவரனுக்கு ரூ. 720 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்கப்படுகிறது.

தங்க நகை
தங்க நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 18, 2026 at 10:06 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 720 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,840க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை இந்த ஆண்டு பாதியிலேயே 2 லட்சத்தை தொடும் என்று பல மாதங்களுக்கு முன்பாக நிபுணர்கள் கணித்திருந்த நிலையில், அந்த கணிப்புகளை தலைகீழாக மாற்றும்விதமாக அதன் விலை நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது. உலக நாடுகளின் மீது அமெரிக்க வரி விதிப்பின் தாக்கம், உலக வணிகத்தின் டாலர் பயன்பாடு குறைப்பு, பண வீக்கம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு உயர்ந்து வந்தது.

இந்த விலை உயர்வானது முதலீட்டாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தாலும், அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக ஒன்றிரண்டு சவரன் நகை வாங்க நினைக்கும் சாமானியர்களுக்கு பெரும் கவலையை அளித்தது. குறிப்பாக, இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்பாக தங்கம் பார்க்கப்படுவதால் விலையேற்றமானது நமது நாட்டினரை வெகுவாக பாதித்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை.

தற்போது அமெரிக்கா - ரஷ்யா நாடுகளுக்கிடையேயான மோதல் சற்று தணிந்து, உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் டாலரின் புழக்கம் மீண்டும் அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கும் நிலையில் தங்கம் விலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்து வரும் நிலையில், நேற்று (பிப். 17) கிராமுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,320க்கு விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 90 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,230க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 960 குறைந்து ரூ. 1,14,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 720 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,13,840க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கம் விலை மாற்றம் வெள்ளியின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வந்த நிலையில், வெள்ளி விலை இனிமேல் ஏறுமுகத்தில் தான் இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறிவந்தனர். தங்கம் விலை குறைவை தொடர்ந்து, வெள்ளி விலை கடந்த ஒரு வாரமாகவே குறைந்து வருகிறது. நேற்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 265க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,60,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,230

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,840

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 260

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,60,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
பிப்ரவரி 18ரூ.14,230ரூ.1,13,840
பிப்ரவரி 17ரூ.14,320ரூ.1,14,560
பிப்ரவரி 16ரூ.14,440ரூ.1,15,520
பிப்ரவரி 15ரூ.14,560ரூ.1,16,480
பிப்ரவரி 14ரூ.14,560ரூ.1,16,480
பிப்ரவரி 13ரூ.14,400ரூ.1,15,200
பிப்ரவரி 12ரூ.14,600ரூ.1,16,800
பிப்ரவரி 11ரூ.14,790ரூ.1,18,320
பிப்ரவரி 10ரூ.14,650ரூ.1,17,200
பிப்ரவரி 9ரூ.14,420ரூ.1,15,360

