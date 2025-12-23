ETV Bharat / business

புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம்; சவரன் ரூ.1,02,160-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.234-க்கும், கிலோ ரூ.2,34,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 10:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தங்கம் விலை புதிய உச்சமாக இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.1600 அதிகரித்து ரூ.1,02,160க்கும், கிராம் ரூ.12,770-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப தங்கம் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு தங்கம், வெள்ளி விலையில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீது அதிக கவனம் செலுத்துவதால் நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சத்தை சந்திக்கிறது.

டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வரும் தங்கம் விலை கடந்த 15ஆம் தேதி வரலாறு காணாத புதிய உச்சமாக சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டி நகைப் பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழத்தியது. இந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து ரூ.12,400-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 அதிகரித்து ரூ.99,200-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை புதிய உச்சமாக இன்று கிராமுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து ரூ.12,770-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1600 அதிகரித்து ரூ.1,02,160க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.212 அதிகரித்து ரூ.13,931-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.696 அதிகரித்து ரூ.1,11,448-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வாரத்தில் 4 முறை அதிகரித்தும், 2 முறை குறைந்தும் உள்ளது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை அதிரடியாக ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.234-க்கும், கிலோ ரூ.2,34,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலையும் தினமும் அதிகரித்து வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் கடந்தாண்டை விட கொடுங்காய விபத்துகள் இந்தாண்டு 66% குறைவு - போக்குவரத்து காவல்துறை

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,770

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,02,160

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.234

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,34,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 23ரூ.12,770ரூ.1,02,160
டிசம்பர் 22ரூ.12,570ரூ.1,00,560
டிசம்பர் 21ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 20ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 19ரூ.12,380ரூ.99,040
டிசம்பர் 18ரூ.12,440ரூ.99,040
டிசம்பர் 17ரூ.12,440ரூ.99,520
டிசம்பர் 16ரூ.12,350ரூ.99,200
டிசம்பர் 15ரூ.12,515ரூ.1,00,120
டிசம்பர் 14ரூ.12,370ரூ.98,960

TAGGED:

CHENNAI GOLD PRICE
தங்கம் விலை
GOLD RATE
GOLD AND SILVER PRICE
TODAY GOLD RATE CHENNAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.