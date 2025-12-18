மீண்டும் உயர்ந்தது தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ.320 உயர்வு
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பிருந்த வெள்ளி விலையுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது 40% அதிகரித்து இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 224க்கு விற்பனையாகிறது.
Published : December 18, 2025 at 11:06 AM IST
சென்னை: சென்னையில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 320 அதிகரித்து ரூ.99,520க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்னும் ஒருசில ஆண்டுகளுக்கு தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில்தான் இருக்கும் என்ற நிபுணர்களின் கணிப்புக்கு ஏற்ப, அதன் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. அதன்படி, நடப்பாண்டில் வரலாறு காணாத உச்சத்தை தங்கம் விலை தொட்டது. இதனால் சாமானியர்களுக்கு தங்கம் என்பது வெறும் கனவாகவே மாறி விட்டது. இனி வரும் காலங்களில் தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பிருக்கிறதா என்றால், இல்லை என்பதுதான் பதிலாக வருகிறது.
சில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை கடந்த நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டில் மேலும் அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 2 லட்சத்தை தாண்டும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னதான் நகை விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு ஏறினாலும் நகைக்கடைகளில் கூட்டம் குறைந்திருக்கிறதா என்றால் அதுதான் இல்லை. 3 நாட்களுக்கு முன்பு தங்கம் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டிய நிலையில், அடுத்த நாள் சற்று குறைந்தது. ஆனால், நேற்றும் இன்றும் மீண்டும் அதிகரித்து ரூ. 1 லட்சத்தை நெருங்கி வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (டிச.17) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து, ரூ.12,400க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 40 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.12,440க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ.99,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று (டிச.18) மீண்டும் ரூ. 320 அதிகரித்து, ரூ. 99,520க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தின் விலையேற்றத்தின் தாக்கம் வெள்ளியின் மீதும் காணப்படுகிறது. தங்கத்தில் முதலீடு செய்ய முடியாதவர்கள் வெள்ளி வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்த வெள்ளி விலையை இன்றைய விலையுடன் ஒப்பிடுகையில் 40% அதிகரித்திருக்கிறது. நேற்று ஒரு கிராமுக்கு ரூ. 11 அதிகரித்து ரூ. 222க்கு விற்பனையான வெள்ளியானது, இன்று மீண்டும் ரூ. 2 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 224க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.2,24,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை மாலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,440
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.99,520
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.224
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,24,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|டிசம்பர் 17
|ரூ.12,440
|ரூ.99,520
|டிசம்பர் 16
|ரூ.12,400
|ரூ.99,200
|டிசம்பர் 16
|ரூ.12,350
|ரூ.98,800
|டிசம்பர் 15
|ரூ.12,515
|ரூ.1,00,120
|டிசம்பர் 14
|ரூ.12,370
|ரூ.98,960
|டிசம்பர் 13
|ரூ.12,370
|ரூ.98,960
|டிசம்பர் 12
|ரூ.12,370
|ரூ.98,960
|டிசம்பர் 11
|ரூ.12,050
|ரூ.96,400
|டிசம்பர் 10
|ரூ.12,030
|ரூ.96,240
|டிசம்பர் 9
|ரூ.12,000
|ரூ.96,000