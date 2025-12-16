ETV Bharat / business

ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழே குறைந்தது தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் விலையை பாருங்க

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 4 குறைந்து ரூ. 211-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 16, 2025 at 10:03 AM IST

சென்னை: நேற்று ஒரு லட்சம் ரூபாயை தாண்டிய தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,320 குறைந்து மீண்டும் ஒரு லட்சத்துக்கு கீழ் சென்றுள்ளது.

தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் கண்டு வாடிக்கையாளர்களை கவலைக்குள்ளாக்கி வருகிறது. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்றம் கண்டு வந்த நிலையில் 2026 மார்ச் மாதத்திற்குள் ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டும் என நிபுணர்கள் கூறி வந்தனர்.

செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில் ஒரே நாளில் இருமுறை விலையேற்றம் கண்டு அதிகபட்சமாக ரூ. 97 ஆயிரத்தை நெருங்கியது. இதனால் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ஒரு லட்சத்தை தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு சரசரவென இறங்கிய தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ. 98 ஆயிரம் வரை குறைந்தது. இதனால் தங்க முதலீட்டாளர்கள் சற்று ஆறுதலடைந்தாலும், விலை குறைவு நிரந்தரமல்ல என்று நிபுணர்கள் கூறி வந்தனர்.

மேலும் இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளில் ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையானது ரூ. 2 லட்சத்தை தொடும் என்று கூறி வந்தனர். அதனை உறுதி செய்யும் விதமான நேற்று ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டியது.

தங்கம் விலை

நேற்று (டிச.15) 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை காலை, மாலை என இரண்டு வேளையும் அதிகரித்த நிலையில், கிராமுக்கு ரூ. 145 உயர்ந்து ரூ. 12,515-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,160 அதிகரித்து ரூ. 1,00,120-க்கும் விற்பனையானது. இதனால் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வரலாற்றில் முதன்முறையாக நேற்று ஒரு லட்சத்தை தாண்டியது. இந்நிலையில் இன்று (டிச.16) கிராமுக்கு ரூ. 165 குறைந்து ரூ. 12,350-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,320 குறைந்து, ரூ. 98,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது

வெள்ளி விலை

தங்கத்தின் விலையை சாமானியர்களால் ஈடுகட்ட முடியாத நிலையில் பலரின் கவனம் வெள்ளி பக்கம் திரும்பி இருக்கிறது. இதனால் வெள்ளி விலையும் தங்கம் போன்றே நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 215-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 4 குறைந்து ரூ. 211-க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,11,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை மாலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,320

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.98,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.211

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,11,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 16ரூ.12,320ரூ.98,800
டிசம்பர் 15ரூ.12,515ரூ.1,00,120
டிசம்பர் 14ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 13ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 12ரூ.12,370ரூ.98,960
டிசம்பர் 11ரூ.12,050ரூ.96,400
டிசம்பர் 10ரூ.12,030ரூ.96,240
டிசம்பர் 9ரூ.12,000ரூ.96,000
டிசம்பர் 8ரூ.12,040ரூ.96,320
டிசம்பர் 7ரூ.12,040ரூ.96,320

GOLD PRICE
GOLD RATE TODAY
GOLD RATE DEC 16
தங்கம் விலை டிசம்பர் 16
GOLD AND SILVER

