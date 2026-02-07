2 நாட்களாக குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் அதிகரிப்பு - சவரன் ரூ. 1,15,360-க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்த நிலையில் இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5000 அதிகரித்து ரூ.2,85,000-க்கு விற்கப்படுகிறது
சென்னை: கடந்த 2 நாட்களாக குறைந்து வந்த ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,360 அதிகரித்து ரூ.1,15,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த மாதம் முழுவதும் தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த நிலையில், இந்த மாத தொடக்கத்திலிருந்து சற்று குறைந்து அவ்வபோது ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. உலக வர்த்தகத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிற அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு குறைந்ததே தங்கம் விலையேற்றத்திற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. அதிலும் அமெரிக்க வங்கி வட்டி விகிதத்தை குறைத்ததன் விளைவாக, பல நாடுகள் தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை கணிசமாக அதிகரித்திருக்கின்றன.
இதன் காரணமாக தங்கம் விலையும் விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு ஏறிக்கொண்டே போகிறது. எனினும், சமீப காலமாக மத்திய பட்ஜெட் மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு திடீர் குறைவு போன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலை சற்று குறைந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
கடந்த 2 நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்து வந்த நிலையில், நேற்று (பிப். 6) காலை கிராமுக்கு ரூ. 200 குறைந்து ரூ. 14,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், பிற்பகலில் ரூ.130 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,250-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 170 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,420-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைந்து ரூ. 1,12,960-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் மதியம், ரூ. 1,040 அதிகரித்து ரூ. 1,14,000-க்கு விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 1,360 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,15,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
கடந்த மாதம் முழுவதும் வெள்ளி விலை நாளுக்கு நாள் கணிசமாக அதிகரித்து வந்த நிலையில் உச்சபட்சமாக ஒரு கிராம் ரூ. 425-ஐ தொட்டது. இந்நிலையில் இந்த மாத தொடக்கத்திலிருந்து மடமடவென விலை சரிந்து வருகிறது. அதன்படி, நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 20 குறைந்து ரூ. 280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 285-க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,80,000-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 5000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,85,000-க்கு விற்கப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,420
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,15,360
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 285
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,85,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|பிப்ரவரி 7
|ரூ.14,420
|ரூ.1,15,360
|பிப்ரவரி 6
|ரூ.14,120
|ரூ.1,12,960
|பிப்ரவரி 5
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|பிப்ரவரி 4
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|பிப்ரவரி 3
|ரூ.14,270
|ரூ.1,14,160
|பிப்ரவரி 2
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|பிப்ரவரி 1
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 31
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 30
|ரூ.15,850
|ரூ.1,26,800
|ஜனவரி 29
|ரூ.16,800
|ரூ.1,34,400