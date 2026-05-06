மீண்டும் சரசரவென உயர்ந்த தங்கம் விலை: சவரன் ரூ. 1,840 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ரூ. 2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : May 6, 2026 at 10:45 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,840 அதிகரித்து ரூ. 1,12,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். மேலும், இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது. அரிய உலோகங்களில் ஒன்றான தங்கத்தின் மதிப்பானது, உலக சந்தையில் நாளுக்கு நாள் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகிறது. முதலீடு என்றாலே பங்குச்சந்தை தான் என்ற நிலையானது கடந்த 2 ஆண்டுகளில் தலைகீழாக மாறியிருக்கிறது.
ஏனெனில் பங்குச்சந்தைகள் அடி வாங்கும்போது முதலீட்டாளர்கள் உடனடியாக தங்கத்தின் மீது முதலீடுகளை திருப்பி விடுகின்றனர். இதனால் தங்கத்தின் மதிப்பு விறுவிறுவென உயர்ந்துகொண்டே போகிறது. உலகளாவிய பண வீக்கம் மற்றும் டாலர் மதிப்பின் நிச்சயமற்ற தன்மை காரணமாக உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்கள் சேமிப்பை தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்து வருகின்றனர். இதுவே தங்கம் விலை ஏறுவதற்கு முக்கிய காரணம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
மூன்று நாட்கள் தங்கம் விலை மாறாமல் விற்பனையாகி வந்த நிலையில், நேற்று (மே 5) கிராமுக்கு ரூ.180 குறைந்து ரூ. 13,820க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 230 அதிகரித்து ரூ. 14,050க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைந்து ரூ. 1,10,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,840 அதிகரித்து ரூ. 1,12,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை ரூ. 5 என்ற அளவில் தினந்தோறும் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. அதன்படி, நேற்று (மே 5) ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,70,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,050
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,12,400
வெள்ளி 1 கிராம் - ரு. 270
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மே 6
|ரூ.14,050
|ரூ.1,12,400
|மே 5
|ரூ.13,820
|ரூ.1,10,560
|மே 4
|ரூ.14,000
|ரூ.1,12,000
|மே 3
|ரூ.14,000
|ரூ.1,12,000
|மே 2
|ரூ.14,000
|ரூ.1,12,000
|மே 1
|ரூ.13,920
|ரூ.1,11,360
|ஏப்ரல் 30
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 29
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|ஏப்ரல் 28
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|ஏப்ரல் 27
|ரூ.14,230
|ரூ.1,13,840