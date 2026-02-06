இரண்டாவது நாளாக கணிசமாக குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2,80,000 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : February 6, 2026 at 10:47 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை 2வது நாளாக ரூ.1600 குறைந்து இன்று ஒரு சவரன் ரூ.1,12,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கத்தின் விலை இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிவேகமாக உயர்ந்து வருகிறது. ஒரு சவரன் தங்கம் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில் சமீபமாக தங்கம் விலை ஒரே நாளில் 5,000 ரூபாய், 10 ஆயிரம் ரூபாய் என ஜெட் வேகத்தில் உயர்ந்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
சற்று ஆறுதலாக நேற்று (பிப்.5) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.580 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ.200 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.14,120க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி நேற்று சவரனுக்கு ரூ.4,640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,14,560 விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,12,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.20 குறைந்து ரூ.300-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.20 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 280க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைந்து ரூ.2,80,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,120
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,12,960
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 280
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,80,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 6
|ரூ.14,120
|ரூ.1,12,960
|பிப்ரவரி 5
|ரூ.14,320
|ரூ.1,14,560
|பிப்ரவரி 4
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|பிப்ரவரி 3
|ரூ.14,270
|ரூ.1,14,160
|பிப்ரவரி 2
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|பிப்ரவரி 1
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 31
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 30
|ரூ.15,850
|ரூ.1,26,800
|ஜனவரி 29
|ரூ.16,800
|ரூ.1,34,400
|ஜனவரி 28
|ரூ.15,610
|ரூ.1,24,880