தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.320 உயர்வு - இன்றைய விலை நிலவரம் என்ன?

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.199-க்கும், கிலோ ரூ.1,99,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

தங்க நகை
தங்க நகை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 6, 2025 at 10:56 AM IST

சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து ரூ.96,320 விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.199-க்கு விற்பனையாகிறது.

இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றான தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து புதிய உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது. மாத தொடக்கத்தில் அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் விலை, அன்றிலிருந்து ஏற்ற இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது. நேற்றைய தினம் தங்கம் விலை கிராம் ரூ.12,000, சவரன் ரூ. 96,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது

இந்த நிலையில், வார இறுதி நாளான இன்று (டிச.6) தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. கடந்த வாரம் முழுவதும் தங்கம் விலை ரூ.96 ஆயிரத்திலேயே நீடித்து வந்தது. கடந்த 10 நாட்களில் தங்கம் விலை 6 முறை அதிகரித்தும், 3 முறை குறைந்தும் காணப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில், 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (டிச.6) கிராமுக்கு ரூ.40 அதிகரித்து ரூ.12,040-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 அதிகரித்து ரூ.96,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.43 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,134-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 344 அதிகரித்து ரூ.1,05,072-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை:

வெள்ளி விலை நேற்று ரூ.196-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ரூ.199-க்கும், கிலோ ரூ.1,99,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

இதையும் படிங்க:ரெப்போ வட்டி விகிதம் 0.25% குறைப்பு - ரிசர்வ் வங்கி

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,040

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.96,320

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.199

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,99,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 6ரூ.12,040ரூ.96,320
டிசம்பர் 5ரூ.12,000ரூ.96,000
டிசம்பர் 4ரூ.12,020ரூ.96,160
டிசம்பர் 3ரூ.12,060ரூ.96,480
டிசம்பர் 2ரூ.12,040ரூ.96,320
டிசம்பர் 1ரூ.12,070ரூ.96,560
நவம்பர் 30ரூ.11,980ரூ.95,840
நவம்பர் 29ரூ.11,980ரூ.95,840
நவம்பர் 28ரூ.11,840ரூ.94,720
நவம்பர் 27ரூ.11,770ரூ.94,160

சர்வதேச பொருளாதார சூழல் மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், தங்கம் விலை தினந்தோறும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்தியப் பங்குச் சந்தையில் ஏற்படும் திடீர் சரிவு, தங்கத்தின் விலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்படுகிறது.

