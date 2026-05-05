ETV Bharat / business

3 நாட்கள் மாறாமல் இருந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 5, 2026 at 11:39 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 3 நாட்கள் தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லாமல் விற்பனையான நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைந்திருக்கிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது கணிக்க முடியாத வகையில் தினந்தோறும் மாறி வருகிறது. இதற்கு உலகளாவிய பொருளாதார மாற்றங்கள், அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு உயர்வு போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.

உலக அளவிலான பொருளாதாரத்தை பொறுத்தவரை பெரும்பாலும் டாலரில் தான் பரிவர்த்தனைகள் நடக்கின்றன. எனவே டாலர் மதிப்பு அதிகமாக இருக்கும்போது முதலீட்டாளர்கள் பங்குச்சந்தைகளின் மீது தங்கள் கவனத்தை செலுத்துவர். அதுவே, டாலர் மதிப்பு குறையும்போது, பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பர். அப்போது உலக சந்தையில் தங்கத்தின் மதிப்பு கூடும்.

தற்போது, டாலர் மதிப்பு நல்ல நிலையில் இருப்பதால் முதலீட்டாளர்கள் டாலரின் மீது வர்த்தகம் செய்து வருகின்றனர். இதனால் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலை மாறாமல் இருந்த நிலையில் இன்று குறைந்திருக்கிறது. சனிக்கிழமை (மே 2) கிராமுக்கு ரூ. 80 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 180 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,820க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, மே 1 அன்று சவரனுக்கு ரூ. 640 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 1,440 குறைந்து ரூ. 1,10,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

கடந்த வாரம் முழுவதும் வெள்ளி விலை ரூ. 5 மட்டும் ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருந்தது. மே 1ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 265க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5000 குறைந்து ரூ. 2,65,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு ஆளுநருக்கு தவெக தலைவர் விஜய் கடிதம்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,820

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,10,560

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு. 265

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,65,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 5ரூ.13,820ரூ.1,10,560
மே 4ரூ.14,000ரூ.1,12,000
மே 3ரூ.14,000ரூ.1,12,000
மே 2ரூ.14,000ரூ.1,12,000
மே 1ரூ.13,920ரூ.1,11,360
ஏப்ரல் 30ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 29ரூ.13,900ரூ.1,11,200
ஏப்ரல் 28ரூ.14,100ரூ.1,12,800
ஏப்ரல் 27ரூ.14,230ரூ.1,13,840
ஏப்ரல் 26ரூ.14,200ரூ.1,13,600

TAGGED:

GOLD RATE
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE IN CHENNAI
GOLD RATE MAY 5

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.