மீண்டும் குறைந்த தங்கம் விலை: ஒரே நாளில் ரூ.4,640 சரிவு

வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 20 ஆயிரம் குறைந்து கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 5, 2026 at 10:52 AM IST

1 Min Read
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த 2 நாட்களாக அதிகரித்து வந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 4,640 குறைந்துள்ளது.

இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். ஆனால் உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு, சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே கிடுகிடுவென ஏறிவந்த தங்கம் விலையானது, கடந்த மாத இறுதியில் சற்று குறைந்தது.

தொடர்ந்து 3 நாட்கள் ரூ. 7,600 குறைந்த நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்கள் மீண்டும் விலை கூடியது. இந்நிலையில், இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

நேற்று (பிப் 4) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 630 உயர்ந்து ரூ. 14,900க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 580 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,320க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 5,040 உயர்ந்து ரூ. 1,19,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 4,640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,560க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 20 அதிகரித்து ரூ. 320க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 20 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 300க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைந்து ரூ. 3,00,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை உயர்வை போன்றே தற்போது செம்பு விலையும் கிடுகிடுவென ஏறத் தொடங்கி இருக்கிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,320

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,14,560

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 300

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 3,00,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
பிப்ரவரி 5ரூ.14,320ரூ.1,14,560
பிப்ரவரி 4ரூ.14,900ரூ.1,19,200
பிப்ரவரி 3ரூ.14,270ரூ.1,14,160
பிப்ரவரி 2ரூ.13,950ரூ.1,11,600
பிப்ரவரி 1ரூ.14,900ரூ.1,19,200
ஜனவரி 31ரூ.14,900ரூ.1,19,200
ஜனவரி 30ரூ.15,850ரூ.1,26,800
ஜனவரி 29ரூ.16,800ரூ.1,34,400
ஜனவரி 28ரூ.15,610ரூ.1,24,880
ஜனவரி 27ரூ.14,960ரூ.1,19,680

