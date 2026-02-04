மீண்டும் அதிரடியாக உயரத் தொடங்கிய தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ.5,040 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 20 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,20,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : February 4, 2026 at 9:56 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று இரண்டு முறை உயர்ந்த நிலையில், இன்று காலை மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.5,040 உயர்ந்து ரூ.1,19,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலகளவில் நிலவி வருகிற போர் பதற்றம் மற்றும் பொருளாதார நிச்சயமற்றதன்மை போன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. தவிர பண வீக்கம், அமெரிக்க வங்கிகளில் வட்டி விகித குறைப்பு போன்றவையும் முதலீட்டாளர்களின் கவனத்தை தங்கம் பக்கம் திருப்பி இருக்கிறது.
ஒருசில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை இந்தியர்களால் மட்டுமே பெரிதளவில் வாங்கப்பட்ட தங்கம், தற்போது பல நாடுகளின் முதலீடாக மாறியிருக்கிறது. நமது நாட்டை போன்றே ரஷ்யா, சீனா போன்ற நாடுகளும் தங்கத்தின் மீது கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளன.
ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தினசரி புதிய உச்சம் கண்டுவந்த நிலையில், கடந்த வார இறுதியில் அடுத்தடுத்த நாட்களின் இதன் விலை குறைந்தது. மத்திய பட்ஜெட் அறிவிப்பு மற்றும் சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு சரிவு போன்ற காரணங்களால் விலை குறைந்ததாக கூறப்பட்டது.
தங்கம் விலை
இந்த நிலையில் நேற்று (பிப். 3) காலை தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 80 உயர்ந்த நிலையில், பிற்பகலில் மீண்டும் ரூ. 240 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,270க்கு விற்பனையானது. அதன்படி சவரனுக்கு காலை ரூ. 640 உயர்ந்த நிலையில், பிற்பகலில் மீண்டும் ரூ. 1,920 அதிகரித்து ரூ. 1,14,160க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரே நாளில் 2,560 ரூபாய் உயர்ந்த ஆபரண தங்கத்தின் விலை, இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ.630-ம், சவரனுக்கு ரூ. 5,040 -ம் உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,19,200க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
ஒரு கிராம் வெள்ளி நேற்று காலை ரூ.280க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், பிற்பகலில் ரூ. 20 அதிகரித்து ரூ. 300க்கு விற்பனையானது. இன்று மீண்டும் ரூ. 20 அதிகரித்து ரூ. 320க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ.3,20,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,900
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,19,200
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 320
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 3,20,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 4
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|பிப்ரவரி 3
|ரூ.14,270
|ரூ.1,14,160
|பிப்ரவரி 2
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|பிப்ரவரி 1
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 31
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 30
|ரூ.15,850
|ரூ.1,26,800
|ஜனவரி 29
|ரூ.16,800
|ரூ.1,34,400
|ஜனவரி 28
|ரூ.15,610
|ரூ.1,24,880
|ஜனவரி 27
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|ஜனவரி 26
|ரூ.15,025
|ரூ.1,20,200