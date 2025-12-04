ETV Bharat / business

சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்த தங்கம் - இன்றைய விலை நிலவரம் என்ன?

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து இன்று ரூ.96,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்க கம்மல்
தங்க கம்மல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 4, 2025 at 11:28 AM IST

1 Min Read
சென்னை: நேற்று அதிகரித்த தங்கம் விலை இன்று சரிவை சந்தித்துள்ளது. அதன்படி, 22 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.12,020-க்கும், சவரன் ரூ.96,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச பொருளாதார சூழல் மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பின் அடிப்படையில் தங்கம் விலை, நாளுக்கு நாள் மாற்றத்தை கண்டு வருகிறது. கடந்த அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ஒரு சவரன் ரூ.97 ஆயிரத்ததை தொட்டு நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. அன்றிலிருந்து தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்தை கண்டு வருகிறது.

நேற்றைய தினம் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.20 அதிகரித்து ரூ.12,060-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.160 உயர்ந்து ரூ.96,480-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்ரு தங்கம் விலை சரிவை சந்தித்துள்ளது. கடந்த 10 நாட்களில் தங்கம் விலை 6 முறை அதிகரித்து அதிகரித்தும், 3 முறை குறைந்தும் காணப்பட்டது. கடந்த 25 ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ.93,760-க்கு விற்கப்பட்ட தங்கம் விலை 10 நாட்களில் ரூ.2,400 அதிகரித்து இன்று ஒரு சவரன் ரூ.96,160-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 4 நாட்களாக தங்கம் விலை ரூ.96 ஆயிரத்தில் நீடித்து வருகிறது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில், 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (டிச.4) கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்து ரூ.12,020-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து ரூ.96,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.43 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,113-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 344குறைந்து ரூ.1,04,904-க்கும் விற்பனையாகிறது. வெள்ளி விலை கிராம் ரூ.201 விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 குறைந்து ரூ.200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,00,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,020

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.96,160

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.200

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,00,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 4ரூ.12,020ரூ.96,160
டிசம்பர் 3ரூ.12,060ரூ.96,480
டிசம்பர் 2ரூ.12,040ரூ.96,320
டிசம்பர் 1ரூ.12,070ரூ.96,560
நவம்பர் 30ரூ.11,980ரூ.95,840
நவம்பர் 29ரூ.11,980ரூ.95,840
நவம்பர் 28ரூ.11,840ரூ.94,720
நவம்பர் 27ரூ.11,770ரூ.94,160
நவம்பர் 26ரூ.11,800ரூ.94,400
நவம்பர் 25ரூ.11,720ரூ.93,760

