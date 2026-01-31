கடுமையாக சரிந்த தங்கம் விலை - ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 7,600 குறைவு
வெள்ளி விலை நேற்று (ஜன. 30) கிலோவுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 55 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,50,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : January 31, 2026 at 10:23 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 7,600 குறைந்த நிலையில், இன்றும் மீண்டும் ரூ. 7,600 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த ஆண்டு தொடங்கியது முதலாகவே, தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் கண்டு வாடிக்கையாளர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி வந்தது. கடந்த ஆண்டை போலவே, இந்த ஆண்டும் தங்கம் விலை ஏறுமுகத்தில்தான் இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறியிருந்த நிலையில், ஜனவரி 29ஆம் தேதி வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 9,520 அதிகரித்தது.
அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு, சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு போன்ற காரணங்களால் தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில்தான் இருக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். குறிப்பாக, அமெரிக்காவின் தற்போதைய பொருளாதார கொள்கைகளே தங்கம் விலை உயர்வுக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
பல்வேறு நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள், அமெரிக்க டாலரை விற்று தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய தொடங்கியிருக்கின்றன. இதனால் தொடர் விலையேற்றம் காணப்பட்டாலும், கடந்த 2 நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்து வாடிக்கையாளர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஜன 30) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 950 குறைந்து ரூ. 15,850க்கு விற்பனையான நிலையில், இரண்டாவது நாளாக இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 950 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,900க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 7,600 குறைந்து ரூ. 1,26,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 7,600 குறைந்து ரூ. 1,19,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கமானது பணவியல் உலோகமாக கருதப்படுவதால் மத்திய வங்கிகளில் சேமிக்கப்படுகிறது. ஆனால், வெள்ளிக்கு அதுபோன்ற அந்தஸ்து இல்லாததால் அதன் விலையில் தொடர் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படுகின்றன. நேற்று தங்கம் விலை குறைந்ததைத் தொடர்ந்து, வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 20 குறைந்து ரூ. 405க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று மேலும் ரூ. 55 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 350க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி கிலோவுக்கு ரூ. 55,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,50,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,900
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,19,200
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.355
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,55,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 31
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 30
|ரூ.15,850
|ரூ.1,26,800
|ஜனவரி 29
|ரூ.16,800
|ரூ.1,34,400
|ஜனவரி 28
|ரூ.15,610
|ரூ.1,24,880
|ஜனவரி 27
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|ஜனவரி 26
|ரூ.15,025
|ரூ.1,20,200
|ஜனவரி 25
|ரூ.14,620
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 24
|ரூ.14,620
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 23
|ரூ.14,550
|ரூ.1,16,400
|ஜனவரி 22
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600