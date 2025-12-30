ETV Bharat / business

தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,360 குறைவு - மகிழ்ச்சியில் நகை பிரியர்கள்

வெள்ளி விலை அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.23 குறைந்து ரூ.258-க்கும், 1 கிலோ - ரூ.2,58,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 10:07 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தங்கம் விலை இன்று அதிராடியாக சவரனுக்கு ரூ.3,360 குறைந்து ரூ.1,00,800-க்கும், கிராம் ரூ.12,600-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வாரமாக வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டு பொதுமக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. நேற்றைய தினம் கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து கிராம் ரூ.13,020-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ரூ.1,04,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை நேற்று சற்று குறைந்த நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளாக அதிரடியாக சவரனுக்கு ரூ.3,360 குறைந்துள்ளது. இதனால், நகை பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தங்கம் விலை

அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.420 குறைந்து கிராம் ரூ.12,600-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.3,360 குறைந்து ரூ.1,00,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.458 குறைந்து ரூ.13,745-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.3,664 குறைந்து ரூ.109,960-க்கும் விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களாக படிப்படியாக அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் மொத்தமாக குறைந்துள்ளது. கடந்த 10 நாட்களில் தங்கம் விலை 8 முறை அதிகரித்தும் 2 முறையும் குறைந்தும் காணப்பட்டது. இதில், 8 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ.5,600 அதிகரித்த நிலையில், கடந்த 2 நாளில் சவரனுக்கு ரூ.4000 குறைந்து இன்று ரூ.1,00,800-க்கு விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று வரலாற்று உச்சமாக கிராம் ரூ.281-க்கும், 1 கிலோ ரூ.2,81,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தங்கத்தை போன்று நாளுக்கு நாள் விலை அதிகரித்து வந்த நிலையில், இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.23 குறைந்து ரூ.258-க்கும், 1 கிலோ - ரூ.2,58,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.

இதையும் படிங்க: ரஷ்யாவில் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மருத்துவர் விடுவிப்பு - நடந்தது என்ன?

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.12,600

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,00,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.258

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,58,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 30ரூ.12,600ரூ.1,00,800
டிசம்பர் 29ரூ.13,020ரூ.104,160
டிசம்பர் 28ரூ.13,100ரூ.104,800
டிசம்பர் 27ரூ.13,100ரூ.104,800
டிசம்பர் 26ரூ.12,890ரூ.1,03,120
டிசம்பர் 25ரூ.12,820ரூ.102,560
டிசம்பர் 24ரூ.12,800ரூ.1,02,400
டிசம்பர் 23ரூ.12,770ரூ.1,02,160
டிசம்பர் 22ரூ.12,570ரூ.1,00,560
டிசம்பர் 21ரூ.12,400ரூ. 99,200

TAGGED:

GOLD PRICE
CHENNAI GOLD RATE
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER PRICE
TODAY GOLD RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.