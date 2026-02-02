தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிந்த தங்கம் விலை - இன்றும் ரூ. 7,600 குறைவு!
வெள்ளி விலை கடந்த ஓரிரு நாட்களில் கிலோவுக்கு ரூ. 1 லட்சத்து 25 ஆயிரம் குறைந்து, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 3 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : February 2, 2026 at 11:46 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை 3வது நாளாக ரூ. 7,600 குறைந்து இன்று ஒரு சவரன் ரூ.1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த மாதத்தில் வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்ட நிலையில், இன்று மாதம் தொடங்கியவுடனே சரிவை சந்திக்க தொடங்கி இருக்கிறது. நேற்று (பிப்.1) வெளியான மத்திய பட்ஜெட் ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. ஆனால், அதற்கு முன்பே இரண்டு நாட்களாக தங்கம் விலை குறைந்தது.
இந்நிலையில், நேற்று பட்ஜெட் வெளியான உடனேயே பங்குச்சந்தை மடமடவென சரிவை சந்தித்தது. இதனால் முதலீட்டாளர்களுக்கு வெறும் 15 நிமிடங்களில் ரூ. 4 லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் தங்கம், வெள்ளி விலையும் குறையும் என்று கூறப்பட்டது. மேலும் சர்வதேச சந்தையிலும் தங்கம் விலை சரிவை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்பட்ட தங்கத்தின் மீதும் முதலீடு செய்வதில் முதலீட்டாளர்களுக்கு கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இதனால் பங்குச்சந்தை மற்றும் தங்கம் ஆகிய இரண்டிலும் முதலீடு செய்யாமல் முதலீட்டாளர்கள் சற்று பொறுமை காத்து வருகின்றனர். இதனால் இன்னும் ஒருசில நாட்களுக்கு தங்கம் விலை குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
ஜனவரி 30 அன்று கிராமுக்கு ரூ.950 குறைந்த நிலையில், அடுத்த நாளும் ரூ. 950 குறைந்தது. இதனால் மாதத்தின் கடைசி நாளில் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 14,900க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 950 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி தொடர்ந்து 3 நாட்களாக தினசரி ரூ. 7,600 குறைந்த நிலையில் இன்றைய நிலவரப்படி ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,11,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்று இல்லாமல் வெள்ளியானது மின் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருட்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் வெள்ளி விலையானது தங்கத்தை விட தாறுமாறாக ஏறிவந்தது. கடந்த வாரத்தில் புதிய உச்சமாக ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 4 லட்சத்தை தாண்டியது. இந்நிலையில் அடுத்தடுத்த நாட்களில் விலை குறைந்து வருகிறது. ஜன.31 அன்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.85 குறைந்து ரூ.320க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 20 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 300க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,00,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன்படி, ஓரிரு நாட்களில் வெள்ளி விலை ரூ.1,25,000 குறைந்துள்ளது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,950
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,11,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.300
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,00,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|பிப்ரவரி 1
|ரூ.13,950
|ரூ.1,11,600
|பிப்ரவரி 1
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 31
|ரூ.14,900
|ரூ.1,19,200
|ஜனவரி 30
|ரூ.15,850
|ரூ.1,26,800
|ஜனவரி 29
|ரூ.16,800
|ரூ.1,34,400
|ஜனவரி 28
|ரூ.15,610
|ரூ.1,24,880
|ஜனவரி 27
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|ஜனவரி 26
|ரூ.15,025
|ரூ.1,20,200
|ஜனவரி 25
|ரூ.14,620
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 24
|ரூ.14,620
|ரூ.1,13,600