மளமளவென குறைந்த தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?

கடந்த ஒரு வாரமாக அதிகரித்து வந்த வெள்ளி விலை, இன்று கிராமுக்கு ரூ.4 குறைந்து ரூ.281-க்கும், 1 கிலோ ரூ.2,81,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

December 29, 2025

சென்னை: கடந்த ஒரு வாரமாக அதிகரித்து வந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1,04,160-க்கு, கிராம் ரூ.13,020 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

டிசம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து, மக்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு, தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் அதிகரித்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று சற்று சரிவை சந்தித்துள்ளது.

நேற்று முன் தினம் காலை கிராமுக்கு ரூ.110 அதிகரித்து ரூ.13,000-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.880 அதிகரித்து ரூ.1,04,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட தங்கம் விலை, மதியம் மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்து ரூ.104,800-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. கடந்த ஒரு வாரமாக ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை இன்று (டிச.29)கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

அதன்படி, 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.80 குறைந்து கிராம் ரூ.ரூ.13,020-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.640 குறைந்து ரூ.1,04,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், 24 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.88 குறைந்து ரூ.14,203-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.704 குறைந்து ரூ.113,624-க்கும் விற்பனையாகிறது. இதனால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தொடர்ந்து, விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்று முன் தினம் வரலாற்றின் உச்சமாக ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.285-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.4 குறைந்து ரூ.281-க்கும், 1 கிலோ ரூ.2,81,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,020

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,04,160

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.281

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,81,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
டிசம்பர் 29ரூ.13,020ரூ.104,160
டிசம்பர் 28ரூ.13,100ரூ.104,800
டிசம்பர் 27ரூ.13,100ரூ.104,800
டிசம்பர் 26ரூ.12,890ரூ.1,03,120
டிசம்பர் 25ரூ.12,820ரூ.102,560
டிசம்பர் 24ரூ.12,800ரூ.1,02,400
டிசம்பர் 23ரூ.12,770ரூ.1,02,160
டிசம்பர் 22ரூ.12,570ரூ.1,00,560
டிசம்பர் 21ரூ.12,400ரூ. 99,200
டிசம்பர் 20ரூ.12,400ரூ. 99,200

