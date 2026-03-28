மீண்டும் உயர தொடங்கிய தங்கம் விலை: இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,840 அதிகரிப்பு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ரூ.2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : March 28, 2026 at 10:32 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,840 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய நாடுகளில் நிலவும் போர் பதற்றம் காரணமாக, பங்குச் சந்தை நிச்சயமற்ற தன்மையில் இருக்கிறது. இது தங்கம் விலையிலும் எதிரொலித்து வருகிறது. போர் தொடங்கியதில் இருந்து வளைகுடா நாடுகளில் ஏற்பட்ட பதற்றம் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் தங்கம் பங்குகளை எதன் மீதும் முதலீடு செய்யாமல் தவிர்த்து வந்தனர். குறிப்பாக, கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றத்தை சமாளிக்க, உலக நாடுகள் தங்கள் வசம் இருந்த தங்கத்தை விற்பனை செய்ததால் அதன் விலை கணிசமாக குறைந்தது.
ஆனால், தங்களிடம் நட்பு பாராட்டுகிற நாடுகளுக்கு ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் திறந்திருப்பதால், கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாட்டு நிலைமை அந்த நாடுகளில் ஓரளவு சீராகி வருகிறது. இதனால் பங்குச்சந்தை மற்றும் தங்கம் விலை அனைத்தும் சற்று ஏற்றம் கண்டுவருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (மார்ச் 27) கிராமுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,430-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 230 அதிகரித்து, ரூ. 13,660-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ.640 அதிகரித்து ரூ. 1,07,440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,840 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,09,280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ.15,000 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,50,00-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரி ரூ.10-ஆக குறைப்பு
தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் இன்றைய விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,660
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,09,280
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.250
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மார்ச் 28
|13,660
|1,09,280
|மார்ச் 27
|13,430
|1,07,440
|மார்ச் 26
|13,350
|1,06,800
|மார்ச் 25
|13,600
|1,08,800
|மார்ச் 24
|13,250
|1,06,000
|மார்ச் 23
|13,340
|1,06,720
|மார்ச் 22
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 21
|13,620
|1,08,960
|மார்ச் 20
|13,950
|1,11,600
|மார்ச் 19
|13,900
|1,11,200