புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1,22,640க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 13 ஆயிரம் அதிகரித்து வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 4 லட்சத்திற்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 28, 2026 at 10:58 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,960 அதிகரித்து ரூ. 1,22,640 என்ற புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து ஏறி வரும் தங்கம் விலையால் சாமானியர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதுவரை இருந்தது விலையேற்றமே இல்லை; இனிமேல்தான் ஆட்டம் சூடுபிடிக்க போகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். உலக நாடுகளிடையேயான போர் பதற்றம், பொருளாதாரம் நிச்சயமற்ற தன்மை, பண வீக்கம், பங்கு சந்தை வீழ்ச்சி போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் இதற்கு சொல்லப்பட்டாலும் இவை அனைத்திற்கும் மேலாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் இருக்கிறார்.

கடந்த சில நாட்களாக நினைத்து பார்க்காத அளவில் தங்கம் விலை ஏறி ஒரு கிராம் ரூ. 15 ஆயிரத்தை கடந்துவிட்ட நிலையில், கடந்த 2 நாட்களாக அமெரிக்க மத்திய வங்கிக் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் வட்டி விகிதம் குறித்த முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படவுள்ள நிலையில், அந்த முடிவுகள்தான் தங்கத்தின் விலையை தீர்மானிக்கவுள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

தங்கம் விலை

ஜன.26 அன்று கிராமுக்கு ரூ. 275 அதிகரித்து, வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒரு கிராம் ரூ. 15 ஆயிரத்தை தாண்டிய நிலையில் நேற்று ரூ. 65 குறைந்தது ரூ. 14,960க்கு விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 370 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 15,330க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்றைக்கு முந்தைய தினம் சவரனுக்கு ரூ. 2,200 அதிகரித்த நிலையில் நேற்று (ஜன 27) ரூ. 520 குறைந்து ரூ.1,19,680க்கு ஒரு சவரன் விற்பனையானது. இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 2960 உயர்ந்து ரூ. 1,22,640க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தின் விலையைவிட வெள்ளி விலை வெகு வேகமாக ஏற்றம்கண்டு வருகிறது. தங்க விலையேற்ற சதவீதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் வெள்ளி விலையேற்ற சதவீதம் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. நேற்று (ஜன 27) கிராமுக்கு ரூ. 12 அதிகரித்து ரூ. 387க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 13 உயர்ந்து முதன்முறையாக ஒரு கிராம் வெள்ளியின் விலை ரூ. 400ஐ தாண்டியுள்ளது. அதன்படி ஒரு கிலோ வெள்ளியானது இன்று ரூ. 4 லட்சத்திற்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 15,330

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,22,640

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 400

வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ. 4,00,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜனவரி 28ரூ.15,330ரூ.1,22,640
ஜனவரி 27ரூ.14,960ரூ.1,19,680
ஜனவரி 26ரூ.15,025ரூ.1,20,200
ஜனவரி 25ரூ.14,620ரூ.1,13,600
ஜனவரி 24ரூ.14,620ரூ.1,13,600
ஜனவரி 23ரூ.14,550ரூ.1,16,400
ஜனவரி 22ரூ.14,200ரூ.1,13,600
ஜனவரி 21ரூ.14,415ரூ.1,15,320
ஜனவரி 20ரூ.13,900ரூ.1,11,200
ஜனவரி 19ரூ.13,450ரூ.1,07,600

