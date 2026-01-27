குறைந்தது தங்கம் விலை - சவரன் விலை என்ன தெரியுமா?
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 12 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,87,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : January 27, 2026 at 11:14 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,200 அதிகரித்த நிலையில், இன்று ரூ. 520 குறைந்துள்ளது.
இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். திருமணம், கோயில் திருவிழாக்கள் போன்ற சுப நிகழ்ச்சிகளில் தங்கம் முக்கியமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதனாலேயே மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில், இந்தியர்கள் அதிக அளவில் தங்க நகைகளின் மீது ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். அதிலும் இந்தியாவிலுள்ள மற்ற மாநிலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் தென் மாநிலங்களில் உள்ளவர்கள் அதிகமாக தங்கம் வாங்குகின்றனர். எனவேதான், தங்கத்தின் தினசரி விலை உயர்வானது வட மாநிலங்களை விட தென் மாநிலங்களில் சற்று கூடுதலாக இருக்கிறது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, கீரீன்லாந்தை கையகப்படுத்தும் அமெரிக்காவின் முயற்சியாலும் தங்கம் விலை அதிரடி ஏற்றம் கண்டுவருகிறது. முதலீட்டாளர்கள் பங்குச்சந்தையை விட்டுவிட்டு நிரந்தர மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தின் மீது தங்கள் முழு கவனத்தையும் திருப்பியுள்ளனர். இதனால் தினந்தோறும் ஆயிரங்களில் விலை ஏறினாலும், ஓரிரு நாட்கள் ஆறுதல் அளிக்கும் விதமாக சற்று குறைகிறது. அந்த வகையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஜன 26) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 275 உயர்ந்து ரூ. 15,025க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒரு கிராம் விலை ரூ. 15 ஆயிரத்தை தாண்டியது. இந்நிலையில், இன்று ரூ. 65 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்று ஒரே நாளில் 22 காரட் ஒரு சவரன் தங்கம் விலையானது ரூ. 2,200 அதிகரித்து ரூ. 1,20,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 520 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,19,680க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை தங்கத்தை விட விறுவிறு ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று (ஜன 26) தங்கம் விலை குறைந்த போதிலும் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்தது. அதன்படி ஒரு கிராம் ரூ. 375க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ.12 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 387க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 12 ஆயிரம் உயர்ந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 3,87,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,960
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,19,680
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.387
வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.3,87,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 27
|ரூ.14,960
|ரூ.1,19,680
|ஜனவரி 26
|ரூ.15,025
|ரூ.1,20,200
|ஜனவரி 25
|ரூ.14,620
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 24
|ரூ.14,620
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 23
|ரூ.14,550
|ரூ.1,16,400
|ஜனவரி 22
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 21
|ரூ.14,415
|ரூ.1,15,320
|ஜனவரி 20
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|ஜனவரி 19
|ரூ.13,450
|ரூ.1,07,600
|ஜனவரி 18
|ரூ.13,280
|ரூ.1,06,240