ஒரு கிராம் தங்கம் விலை ரூ. 15 ஆயிரத்தை கடந்தது - சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை வரலாற்றில் முதன்முறையாக ரூ. 15 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : January 26, 2026 at 11:19 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,200 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,20,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் கண்டு வருகிறது. உலக சந்தையில் நிலவி வருகிற தொடர் பதற்றம் காரணமாக முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். அதனாலேயே இந்தியாவைப் போன்றே தற்போது மற்ற நாடுகளிலும் தங்கத்திற்கான மவுசு ஏறிக்கொண்டே போகிறது. அதிலும் நமது நாட்டை பொருத்தவரை தங்கம் என்பது சமூக அந்தஸ்தாக பார்க்கப்படுவதால் முதலீட்டாளர்கள் மட்டுமல்லாமல் சாமானியர்களும் தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு தங்கத்தை வாங்கி சேமிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர்.
அதனாலேயே தங்கத்தின் விலையேற்றமானது சாமானியர்களின்மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இங்கு ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலுமே தினசரி விலையேற்றமானது மாறுபடுகிறது. ஏனென்றால் இந்தியாவின் மொத்த தங்கம் நுகர்வில் 40 சதவீதமானது தென் மாநிலங்களில்தான் நடைபெறுகின்றன. இதுவே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தங்கம் விலை மாறுவதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (ஜன 24) கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ரூ. 14,620க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 275 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.15,025 க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன்மூலம் ஒரு கிராம் தங்கமானது முதன்முறையாக ரூ. 15 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது. அதன்படி, ஜன.24 அன்று சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,960க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 2,200 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,20,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்துடன் ஒப்பிடும்போது வெள்ளி விலை வெகு வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. சனிக்கிழமை (ஜன 24) வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 20 உயர்ந்து ரூ. 365க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் ரூ.10 உயர்ந்து ரூ. 375க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 உயர்ந்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,75,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 15,025
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,20,200
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.375
வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.3,75,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 26
|ரூ.15,025
|ரூ.1,20,200
|ஜனவரி 25
|ரூ.14,620
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 24
|ரூ.14,620
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 23
|ரூ.14,550
|ரூ.1,16,400
|ஜனவரி 22
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 21
|ரூ.14,415
|ரூ.1,15,320
|ஜனவரி 20
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|ஜனவரி 19
|ரூ.13,450
|ரூ.1,07,600
|ஜனவரி 18
|ரரூ.13,280
|ரூ.1,06,240
|ஜனவரி 17
|ரூ.13,280
|ரூ.1,06,240