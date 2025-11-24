ETV Bharat / business

சவரனுக்கு ரூ.880 குறைந்த தங்கம் விலை! இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 1 குறைந்து, ரூ.171க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 24, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 880 குறைந்து, ரூ.92,160க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த நிலையில், ஒரு சவரன் ரூ.97 ஆயிரத்தை தாண்டியது. இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டும் என்று நிபுணர்களால் கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தீபாவளி பிறகு தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்தது. இதனால் மீண்டும் ரூ.89 ஆயிரம் வரை சென்ற தங்கம் விலையானது அதன்பிறகு ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக ஆட்டம் காட்டி வருகிறது.

தங்கம் விலை

கடந்த ஒரு சில நாட்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில், நேற்று 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,360 அதிகரித்து, ரூ.93,040க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.170 அதிகரித்து, ரூ.11,630க்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 880 குறைந்து, ரூ.92,160 விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.110 குறைந்து, ரூ.11,520க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

அதே போல், 24 காரட் கட்டித் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 121 குறைந்து, ரூ. 12,567க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,00,536க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 1 குறைந்து, ரூ. 171க்கு விற்பனையாகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ ரூ. 1,71,000க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.

இதையும் படிங்க: அதிரடியாக உயர்ந்த மதுரை மல்லிகை - கிலோ ரூ.2800க்கு விற்பனை

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.11,520

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.92,160

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.171

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.1,71,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
நவம்பர் 24ரூ.11,520ரூ.92,160
நவம்பர் 23ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 22ரூ.11,630ரூ.93,040
நவம்பர் 21ரூ.11,460ரூ.91,680
நவம்பர் 20ரூ.11,500ரூ.92,000
நவம்பர் 19ரூ.11,600ரூ.92,800
நவம்பர் 18ரூ.11,400ரூ.91,200
நவம்பர் 17ரூ.11,540ரூ.92,320
நவம்பர் 16ரூ.11,550ரூ.92,400
நவம்பர் 15ரூ.11,550ரூ.92,400

தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏன்?

பாரம்பரிய முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். இந்தியாவில் ஆண்டாண்டு காலமாக முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்பட்ட தங்கம் தற்போது உலக நாடுகள் பலவற்றின் கவனத்தையும் தன்பக்கம் ஈர்த்து வருகிறது. உலக பொருளாதாரம், பங்குச்சந்தை மாற்றங்கள், அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு மாற்றங்கள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் நம்பகமான முதலீடுகளின் மீது மக்கள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.

அதனாலேயே விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும் தங்கத்தின் மீதான முதலீடுகள் குறைந்தபாடில்லை. வருகிற நாட்களில் தங்கம் விலை இன்னும் அதிகரிக்கும் என்று நிபுணர்கள் கூறிவரும் நிலையில், தங்கம் வாங்க சிறந்த நேரம் எது என்பது பற்றி கவலைகொள்ளாமல் உடனடியாக வாங்குவது நல்லது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

TAGGED:

GOLD RATE
GOLD PRICE TODAY
SILVER RATE
தங்கம் விலை நவம்பர் 24
GOLD AND SILVER RATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.