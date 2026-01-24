மீண்டும் உயர்ந்தது தங்கம் விலை - ஒரு கிராம் ரூ.14,620க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலை நேற்று மாலை கிலோவுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 10 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 3,55,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : January 24, 2026 at 10:23 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ரூ. 1,16,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலையும் பங்குச்சந்தை போன்றே தினந்தோறும் ஏற்ற இறக்கம் என மாறி மாறி போக்குக்காட்டி வருகிறது. உலக நாடுகள் இடையேயான போர் பதற்றம், பங்குச்சந்தை சரிவு, பண வீக்கம் போன்ற பல காரணங்கள் இதற்கு சொல்லப்படுகின்றன. குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு டிரம்ப் இரண்டாவது முறை அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்றதில் இருந்து வர்த்தக போர், உலக நாடுகளின் மீது வரி விதிப்பு என அடுத்தடுத்த அதிரடி முடிவுகளை எடுத்து, உலக சந்தையை தடுமாற்றத்திலேயே வைத்திருக்கிறார்.
இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்களது முதலீடு பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் தங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். எனவே நாளுக்கு நாள் தங்கம் விலையும் ஏறிக்கொண்டே போகிறது. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு தொடங்கியதிலிருந்து தங்கம் விலை பெரும்பாலும் ஏற்றம் மட்டுமே கண்டுவருகிறது. ஒரே நாளில் ஆயிரங்களில் ஏறுவதால் சாமானியர்கள் அத்தியாவசிய காரணங்களுக்கு கூட தங்கம் வாங்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர்.
கடந்த சில நாட்களாக டிரம்ப் கிரீன்லாந்தை குறிவைத்து காயை நகர்த்தி வருவதால், தங்கம் விலை தினந்தோறும் புதிய உச்சம் கண்டு வருகிறது. எனவே சொற்ப அளவில் தங்கம் வாங்க நினைப்போருக்கு இது உகந்த நேரம் இல்லை என்கின்றனர் நிபுணர்கள். ஏனென்றால், கிரீன்லாந்தை கைப்பற்றும் எண்ணத்திலிருந்து டிரம்ப் பின்வாங்கும் பட்சத்தில் தங்கம் விலை சட்டென 10% குறையும் என்கின்றனர். அதுவே, போர் தொடுக்க நினைத்தால் அடுத்தகணமே 10% அதிகரிக்கும் என்கின்றனர்.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஜன 23) காலை ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 450 உயர்ந்து ரூ. 14,650க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாலையில் ரூ. 100 குறைந்து ரூ.14,550க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் ரூ. 70 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,620க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை காலை ரூ. 3,600 உயர்ந்து மாலை ரூ. 800 குறைந்த நிலையில் ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,400க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று மீண்டும் ரூ. 560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது நேற்று (ஜன 23) காலை கிராமுக்கு ரூ. 20 அதிகரித்து ரூ. 360க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், மாலை ரூ. 15 குறைந்து ரூ. 345க்கு விற்பனையானது. அதேபோல் நேற்று காலை கிலோவுக்கு ரூ. 20 ஆயிரம் அதிகரித்து ரூ. 360க்கு விற்பனையான நிலையில் மாலை ரூ. 15 ஆயிரம் குறைந்தது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 355க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 3,55,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,620
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,16,960
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.355
வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.3,55,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 24
|ரூ.14,620
|ரூ.1,16,960
|ஜனவரி 23
|ரூ.14,550
|ரூ.1,16,400
|ஜனவரி 22
|ரூ.14,200
|ரூ.1,13,600
|ஜனவரி 21
|ரூ.14,415
|ரூ.1,15,320
|ஜனவரி 20
|ரூ.13,900
|ரூ.1,11,200
|ஜனவரி 19
|ரூ.13,450
|ரூ.1,07,600
|ஜனவரி 18
|ரரூ.13,280
|ரூ.1,06,240
|ஜனவரி 17
|ரூ.13,280
|ரூ.1,06,240
|ஜனவரி 16
|ரூ.13,230
|ரூ.1,05,840
|ஜனவரி 15
|ரூ.13,290
|ரூ.1,06,320