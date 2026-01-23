ETV Bharat / business

நேற்று குறைந்து இன்று மீண்டும் புதிய உச்சம் தொட்டம் தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 3,600 உயர்வு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 20 ஆயிரம் அதிகரித்து, ஒரு கிலோ ரூ. 3லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 23, 2026 at 11:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு நேற்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்த நிலையில், இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 3,600 அதிகரித்துள்ளது.

கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக தங்கம் விலை தொடர் விலையேற்றம் கண்டுவந்த நிலையில், திடீரென நேற்று சற்று குறைந்தது. இதனால் இன்று விலை ஏறுமா? அல்லது இறங்குமா? என்று எதிர்பார்த்திருந்தவர்களுக்கு கவலை அளிக்கும் விதமாக சவரனுக்கு ரூ. 3,600 அதிகரித்திருக்கிறது.

தினந்தோறும் தங்கம் விலை புதிய உச்சம் தொட்டு வந்தாலும், கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு ஒரே நாளில் 2 முறை விலையேற்றம் கண்டது. அதிலும் குறிப்பாக, எண்ணெய்வளம் கொண்ட கிரீன்லாந்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற அமெரிக்காவின் முயற்சியால் உலக வர்த்தகமானது குழப்ப நிலையில் இருக்கிறது. இது நமது தேசிய பங்கு சந்தையிலும் கடும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

2 நாட்களுக்கு முன்பு வரை நூறுகளில் ஏறிவந்த தங்கம் விலையானது, திடீரென ஆயிரங்களில் ஏறத் தொடங்கியது. அதற்கு தேசிய பங்கு சந்தையான நிஃப்டி 300 புள்ளிகளுக்கு மேல் வீழ்ச்சியடைந்ததும், மும்பை பங்கு சந்தையான சென்சஸ் 1000 புள்ளிகளுக்கு மேல் சரிந்ததும் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஜன 20, 21 ஆகிய 2 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை ரூ.7,720 அதிகரித்து நகை வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் நேற்று (ஜன 22) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 215 குறைந்து ரூ. 14,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு மீண்டும் ரூ. 450 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,650க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது ரூ. 1,720 குறைந்து ரூ. 1,13,600க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 3,600 அதிகரித்து ரூ. 1,17,200க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: இன்று தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி; தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் முதல் பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பு - பயணத்திட்டம் இதோ

வெள்ளி விலை

தங்கத்தின் விலை ஏற ஏற, அதற்கேற்ப வெள்ளியின் விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏறிக்கொண்டே போகிறது. சொல்லப்போனால், தங்க விலை உயர்வின் சதவீதத்துடன் ஒப்பிடும்போது வெள்ளி விலை ஏற்றமானது வெகு வேகமாக இருக்கிறது. நேற்று (ஜன 22) தங்கம் விலை குறைந்தது போன்றே வெள்ளி விலையும் கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 340க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 20 அதிகரித்து ரூ.360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, நேற்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 3,40,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 20 ஆயிரம் அதிகரித்து ரூ. 3,60,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,650

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,17,200

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.360

வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.3,60,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலை (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜனவரி 23ரூ.14,650ரூ.1,17,200
ஜனவரி 22ரூ.14,200ரூ.1,13,600
ஜனவரி 21ரூ.14,415ரூ.1,15,320
ஜனவரி 20ரூ.13,900ரூ.1,11,200
ஜனவரி 19ரூ.13,450ரூ.1,07,600
ஜனவரி 18ரூ.13,280ரூ.1,06,240
ஜனவரி 17ரூ.13,280ரூ.1,06,240
ஜனவரி 16ரூ.13,230ரூ.1,05,840
ஜனவரி 15ரூ.13,290ரூ.1,06,320
ஜனவரி 14ரூ.13,280ரூ.1,06,240

TAGGED:

GOLD RATE
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE
தங்கம் விலை
GOLD RATE JAN 23RD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.